Qué nuevo billete de mayor denominación necesita la economía argentina, según expertos

Resumen para apurados
- Economistas en Argentina proponen emitir billetes de $50.000 o $100.000 ante la devaluación del de $20.000 por la inflación, aunque el Banco Central descarta la medida por ahora.
- El billete de $20.000, lanzado en noviembre de 2024, perdió poder de compra por la inflación. A la vez, el auge de los pagos digitales reduce la urgencia de emitir nuevo efectivo.
- Especialistas advierten que se requiere actualizar el cono monetario para reducir costos logísticos, mientras que un sistema digitalizado podría bajar la informalidad a futuro.
La circulación de una falsa noticia sobre un supuesto billete de $100.000 con la imagen de René Favaloro volvió a poner sobre la mesa un debate económico clave: cuál debería ser hoy la máxima denominación del peso argentino para acompañar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación.
Actualmente, el billete de mayor valor es el de $20.000, lanzado el 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, desde entonces la inflación acumulada ronda el 57%, lo que redujo significativamente su capacidad de compra. Economistas consultados por el sitio especializado IProfesional.com coinciden en que la economía argentina ya necesita una denominación más alta para facilitar operaciones cotidianas y reducir costos logísticos.
El billete de $20.000 ya perdió poder de compra
La inflación impactó de lleno sobre el valor real de los billetes. Hoy, un papel de $20.000 ya no alcanza para adquirir varios productos de consumo habitual, como determinados cortes de carne, un kilo de helado premium o combos de comida rápida.
Según cálculos de AMF Economía, si el billete de $20.000 se ajustara por inflación desde su salida al mercado, actualmente equivaldría a unos $31.800. En paralelo, el histórico billete de $1.000, emitido en 2017, debería representar cerca de $93.700 para mantener el mismo valor real.
A pesar de ello, desde el Banco Central señalaron que “no está en estudio” emitir nuevas denominaciones por el momento.
Qué billete proponen los economistas
La mayoría de los especialistas consultados considera que el próximo paso lógico sería lanzar un billete de $50.000. Algunos incluso plantean avanzar hacia uno de $100.000.
Andrés Méndez, director de AMF Economía, sostuvo que el sistema debería contar con un billete equivalente a unos 50 dólares oficiales, es decir, cercano a los $70.000 actuales. No obstante, consideró que un papel de $50.000 sería suficiente para mejorar la operatoria sin incentivar demasiado el uso de efectivo.
Por su parte, Augusto Ardiles, economista y exdirector de la Casa de la Moneda, afirmó que “mínimamente” debería existir un billete de $50.000 para facilitar el manejo de efectivo en bancos y casas de cambio, aunque consideró ideal sumar también uno de $100.000.
En la misma línea, Fernando Baer, economista jefe de Quantum, señaló que el billete de $20.000 “hoy debería valer entre $35.000 y $40.000”, por lo que una denominación de $50.000 permitiría actualizar el sistema monetario a los niveles actuales de precios.
El avance de los pagos digitales frena la emisión de nuevos billetes
Uno de los factores que explica la falta de urgencia oficial para imprimir billetes de mayor denominación es el fuerte crecimiento de los pagos digitales.
Según datos del Banco Central, por cada peso físico en circulación, el ecosistema digital procesa $2,35. El avance de billeteras virtuales, transferencias inmediatas, QR y pagos NFC redujo el uso de efectivo en la economía cotidiana.
Incluso, el volumen de dinero físico en circulación cayó 14% desde diciembre pasado. El promedio mensual de extracciones de efectivo por adulto pasó de 2,7 operaciones en 2024 a 1,7 en 2025, de acuerdo con el último informe de inclusión financiera del BCRA.
El economista Jorge Colina, de IDESA, fue más allá y aseguró que “la denominación máxima debería ser de 1 peso” para incentivar un sistema completamente digitalizado. Según explicó, eso ayudaría a reducir la informalidad y los costos asociados al manejo de efectivo.
Cómo debería ser el nuevo esquema de billetes
Especialistas monetarios también remarcan que el actual “cono monetario” quedó desactualizado. Un exfuncionario del Banco Central explicó que faltan escalas intermedias y propuso una estructura integrada por:
$50.000
$20.000
$10.000
$5.000
$2.000
$1.000
$500
Incluso, planteó que si se incorporara un billete de $100.000, el de $500 debería transformarse en moneda metálica.
Otra alternativa más profunda sería eliminar tres ceros y lanzar un nuevo signo monetario, aunque los especialistas advierten que esa medida requiere previamente una inflación anual mucho más baja y estable.
El efectivo sigue circulando, pero cambia su composición
Actualmente, apenas el 26,9% del dinero físico en circulación corresponde a los billetes de mayor denominación ($10.000 y $20.000). En cambio, los billetes de $1.000 todavía representan el 24% del total, con alrededor de 1.400 millones de unidades circulando en la economía.
Los billetes de $20.000, por su parte, alcanzan unos 660 millones de ejemplares.