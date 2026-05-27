Qué nuevo billete de mayor denominación necesita la economía argentina, según expertos

Actualmente, el billete de mayor valor es el de $20.000, lanzado el 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, desde entonces la inflación acumulada ronda el 57%, lo que redujo significativamente su capacidad de compra. Economistas consultados por el sitio especializado IProfesional.com coinciden en que la economía argentina ya necesita una denominación más alta para facilitar operaciones cotidianas y reducir costos logísticos.