El dólar oficial subió con fuerza y se acercó a los $1.430: el BCRA quedó a un paso de cumplir su meta de reservas

Analistas del mercado consideran que la evolución del tipo de cambio durante junio estará estrechamente vinculada a la capacidad del Banco Central para sostener el ritmo de compras de divisas. Desde la consultora LCG señalaron que la actual etapa de fuerte liquidación de exportaciones agrícolas suele extenderse hasta principios de julio, generando una mayor oferta de dólares y un escenario de relativa calma financiera.