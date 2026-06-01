El dólar oficial subió con fuerza y se acercó a los $1.430: el BCRA quedó a un paso de cumplir su meta de reservas
El tipo de cambio mayorista registró su mayor avance desde marzo y cerró en $1.426. Mientras tanto, el Banco Central acumuló casi u$s10.000 millones en compras durante 2026 y alcanzó el nivel de reservas más alto en siete años.
Resumen para apurados
- Este lunes, el dólar oficial mayorista en Argentina subió $18 hasta los $1.426 para apuntalar la estrategia de acumulación de reservas de divisas del Banco Central.
- La suba, la mayor desde marzo, ocurre mientras el BCRA acumula casi u$s10.000 millones en compras anuales gracias al agro, exportaciones energéticas y un desembolso del FMI.
- El ingreso de divisas acerca al BCRA a su meta anual de reservas y fortalece la estabilidad cambiaria frente a un mercado que proyecta el dólar a $1.624 para fin de año.
El dólar oficial comenzó junio con una fuerte suba y volvió a ubicarse cerca de los $1.430 en el mercado mayorista. La cotización avanzó $18 este lunes y cerró en $1.426 para la venta, en lo que representó su mayor incremento diario desde el pasado 20 de marzo.
El movimiento se produjo en un contexto marcado por la fuerte acumulación de divisas por parte del Banco Central (BCRA), que ya adquirió casi u$s10.000 millones en lo que va de 2026 gracias al ingreso de dólares provenientes de la cosecha gruesa, las exportaciones energéticas y las emisiones de deuda corporativa.
A pesar del salto, el tipo de cambio continúa lejos del techo establecido dentro del esquema de bandas cambiarias. Actualmente, ese límite se ubica en $1.762,64, por lo que la brecha entre ambos valores ronda el 23,6%.
Durante la jornada se negociaron más de u$s523 millones en el segmento de contado, reflejando un elevado nivel de actividad. En paralelo, los contratos de dólar futuro mostraron mayoría de subas, especialmente en los vencimientos de 2026, donde se registraron avances de hasta 0,7%.
Las expectativas del mercado indican que el dólar mayorista podría ubicarse en torno a los $1.447 a fines de junio y alcanzar los $1.624 hacia diciembre, según los precios implícitos en los contratos negociados.
En el segmento minorista, el dólar cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se ubicó en $1.878,50. Por su parte, el promedio relevado por el Banco Central entre las principales entidades financieras alcanzó los $1.433,63.
Las cotizaciones financieras también operaron en alza. El dólar MEP cerró en $1.440,65, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.492,76. En tanto, el dólar blue alcanzó los $1.435 para la venta en el mercado informal.
Analistas del mercado consideran que la evolución del tipo de cambio durante junio estará estrechamente vinculada a la capacidad del Banco Central para sostener el ritmo de compras de divisas. Desde la consultora LCG señalaron que la actual etapa de fuerte liquidación de exportaciones agrícolas suele extenderse hasta principios de julio, generando una mayor oferta de dólares y un escenario de relativa calma financiera.
En la misma línea, especialistas destacan que además del agro, otros sectores como la minería, el petróleo, el gas y algunos servicios están contribuyendo a fortalecer el ingreso de divisas al país.
El BCRA, cerca de alcanzar su objetivo anual
Uno de los datos más destacados del inicio de junio es el avance del Banco Central en materia de acumulación de reservas. Durante mayo, la autoridad monetaria adquirió u$s2.601 millones y elevó el total de compras del año a u$s9.756 millones.
De esta manera, quedó a menos de u$s250 millones de alcanzar la meta anual de u$s10.000 millones, un objetivo que podría cumplirse en apenas seis meses.
Al cierre de la última semana, las reservas brutas internacionales se ubicaron en u$s48.191 millones, el nivel más alto desde 2019 y superior al máximo alcanzado durante febrero por la actual gestión económica.
El fortalecimiento de las reservas, sumado al reciente desembolso de u$s1.000 millones realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), refuerza la estrategia oficial de sostener la estabilidad cambiaria y mejorar la posición financ