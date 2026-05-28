¿En qué consisten los planes del Banco Nación para ponerse al día con deudas?

El endeudamiento en Argentina responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales que fue erosionando el poder adquisitivo de los hogares, obligando a muchas familias a recurrir al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios. En este sentido, el endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó niveles récord con un compromiso financiero superior a los $39 billones, impulsado por una alta dependencia de tarjetas de crédito para gastos corrientes, según datos de Focus Market y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante el último año, la morosidad en los préstamos destinados a familias registró un fuerte incremento: la proporción de créditos irregulares otorgados a personas humanas pasó del 3,3% en marzo del año pasado al 11,5% en igual mes de este 2026, un nivel que no se observaba en dos décadas. “Para mantener una salud financiera estable, las cuotas de la deuda nunca deberían superar el 40% del ingreso mensual disponible”. Superar este umbral eleva exponencialmente el riesgo de incumplimiento y estrés financiero, sugieren desde Adelantos.com.