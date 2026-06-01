Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 2 de junio

Resumen para apurados
- El SMN pronostica lluvias aisladas, neblina y cielo cubierto en Tucumán para este martes 2 de junio, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 20°C.
- La jornada estará marcada por una humedad del 75%, visibilidad reducida a 6 kilómetros y vientos moderados que rotarán del norte hacia el sudoeste al final del día.
- Se prevé que la inestabilidad climática continúe durante toda la semana, con temperaturas de hasta 22°C y lluvias intermitentes en la región de Tucumán.
Tucumán tendrá este martes 2 de junio una jornada marcada por el cielo cubierto, presencia de neblina durante las primeras horas en San Miguel de Tucumán y probabilidad de lluvias aisladas a lo largo del día, según el pronóstico meteorológico oficial.
La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, en un contexto de elevada humedad, que se ubica en torno al 75%, y una visibilidad reducida de aproximadamente 6 kilómetros.
El pronóstico del clima
Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Las condiciones se mantendrían similares durante la mañana, la tarde y la noche.
Las temperaturas previstas para cada tramo del día son:
Madrugada: 16°C
Mañana: 15°C
Tarde: 20°C
Noche: 18°C
Cómo estará el viento
El viento soplará con intensidad moderada y variará su dirección a lo largo de la jornada:
Madrugada: del norte, entre 13 y 22 km/h.
Mañana: del noreste, entre 13 y 22 km/h.
Tarde: del oeste, entre 7 y 12 km/h.
Noche: del sudoeste, entre 0 y 2 km/h.
Pronóstico extendido
Las condiciones inestables continuarán durante los próximos días en Tucumán. Para la semana se prevén temperaturas mínimas entre 14°C y 15°C y máximas que oscilarán entre 18°C y 22°C, con probabilidad de precipitaciones en distintos momentos.
De esta manera, el martes se presentará con un ambiente fresco, húmedo y con posibilidades de lluvias aisladas, por lo que se recomienda salir con paraguas y mantenerse atento a las actualizaciones del servicio meteorológico.