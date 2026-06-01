SociedadActualidad

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 2 de junio

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

El clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este 2 de junio
El clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este 2 de junio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica lluvias aisladas, neblina y cielo cubierto en Tucumán para este martes 2 de junio, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 20°C.
  • La jornada estará marcada por una humedad del 75%, visibilidad reducida a 6 kilómetros y vientos moderados que rotarán del norte hacia el sudoeste al final del día.
  • Se prevé que la inestabilidad climática continúe durante toda la semana, con temperaturas de hasta 22°C y lluvias intermitentes en la región de Tucumán.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá este martes 2 de junio una jornada marcada por el cielo cubierto, presencia de neblina durante las primeras horas  en San Miguel de Tucumán y probabilidad de lluvias aisladas a lo largo del día, según el pronóstico meteorológico oficial.

La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, en un contexto de elevada humedad, que se ubica en torno al 75%, y una visibilidad reducida de aproximadamente 6 kilómetros.

El pronóstico del clima

Durante la madrugada se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. Las condiciones se mantendrían similares durante la mañana, la tarde y la noche.

Las temperaturas previstas para cada tramo del día son:

Madrugada: 16°C

Mañana: 15°C

Tarde: 20°C

Noche: 18°C

Cómo estará el viento

El viento soplará con intensidad moderada y variará su dirección a lo largo de la jornada:

Madrugada: del norte, entre 13 y 22 km/h.

Mañana: del noreste, entre 13 y 22 km/h.

Tarde: del oeste, entre 7 y 12 km/h.

Noche: del sudoeste, entre 0 y 2 km/h.

Pronóstico extendido

Las condiciones inestables continuarán durante los próximos días en Tucumán. Para la semana se prevén temperaturas mínimas entre 14°C y 15°C y máximas que oscilarán entre 18°C y 22°C, con probabilidad de precipitaciones en distintos momentos.

De esta manera, el martes se presentará con un ambiente fresco, húmedo y con posibilidades de lluvias aisladas, por lo que se recomienda salir con paraguas y mantenerse atento a las actualizaciones del servicio meteorológico.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

La esclerosis múltiple, eje de una jornada en Tucumán

La esclerosis múltiple, eje de una jornada en Tucumán

Restos de poda, cacharros, neumáticos fuera de uso, muebles y colchones la Municipalidad de Tucumán los retira de casa

Restos de poda, cacharros, neumáticos fuera de uso, muebles y colchones la Municipalidad de Tucumán los retira de casa

Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de mayo en Tucumán

Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de mayo en Tucumán

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 26 de mayo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 26 de mayo

Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana
5

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
4

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
5

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Más Noticias
Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tucumán tendrá un clima distinto al resto del país: qué anticipa el pronóstico

Tucumán tendrá un clima distinto al resto del país: qué anticipa el pronóstico

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en junio del 2026, según Ludovica Squirru

Cómo le irá a cada signo del horóscopo chino en junio del 2026, según Ludovica Squirru

Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Comentarios