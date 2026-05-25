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Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 26 de mayo

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO. Este martes 26 de mayo estará un poco menos fresco.
FRÍO. Este martes 26 de mayo estará un poco menos fresco. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 26 de mayo en Tucumán una jornada fresca con una mínima de 8°C y una máxima de 20°C, sin lluvias.
  • Se prevé neblina matutina que reducirá la visibilidad, vientos leves del este y sudeste, y un cielo parcialmente nublado bajo condiciones otoñales típicas en la provincia.
  • Para los próximos días el pronóstico extendido indica que se mantendrán temperaturas similares, con mínimas de 9°C y máximas de 20°C con nubosidad variable.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este martes 26 de mayo una jornada fresca en Tucumán y con presencia de neblina matutina en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 20°C, en un día con nubosidad variable y sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo al pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se registrarán bancos de niebla y neblina, mientras que por la tarde el cielo estará algo nublado. Hacia la noche, las condiciones continuarán parcialmente nubladas.

En cuanto al viento, el SMN prevé circulación leve desde el sector este y sudeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la tarde. La humedad rondará el 52% y la visibilidad podría verse reducida durante las primeras horas del día por la presencia de neblina.

El pronóstico del clima

El organismo nacional no prevé precipitaciones para toda la jornada, por lo que se espera un martes estable y con condiciones otoñales típicas en la provincia.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica temperaturas similares, con mínimas cercanas a los 9°C y máximas alrededor de los 20°C, acompañadas por nubosidad variable.

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