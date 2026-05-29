Restos de poda, cacharros, neumáticos fuera de uso, muebles y colchones la Municipalidad de Tucumán los retira de casa

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó esta semana un servicio gratuito de retiro a domicilio de residuos de gran tamaño para mejorar la higiene urbana en la ciudad.
- Los camiones habituales no pueden cargar estos desechos que obstruyen veredas. Ahora, los vecinos pueden coordinar el retiro de escombros, podas o muebles llamando al 3815720007.
- Con esta medida se busca erradicar definitivamente los basurales a cielo abierto en la capital tucumana y promover una gestión de residuos urbanos más eficiente y limpia.
En la mayoría de las veredas de la ciudad suele encontrarse en la basura de los domicilios elementos que no entran precisamente en los basureros hogareños. Claramente provienen de lugares abiertos y amplios como el patio o algún depósito, más que de los depósitos que se colocan en cocinas, baños, estudios, entre otros espacios de la casa.
Esos desechos suelen quedar a la par de los cestos de basura de las casas. Los camiones que hacen la recolección habitual no tienen la capacidad logística para cargarlos. La situación que se produce desde hace décadas, entró en la agenda y con la esperanza de que sea la solución definitiva la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó un servicio gratuito de recolección.
El objetivo es evitar la acumulación en las veredas y mantener la higiene urbana y seguir erradicando los basurales a cielo abierto. La iniciativa es coordinada desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con este sistema se busca que los desechos que, por su tamaño o características, no se saquen junto con la basura domiciliaria de todos los días y su acumulación obstruye las veredas y dificulta el paso.
Los vecinos pueden solicitar el retiro de:
Escombros
Restos de poda y jardinería
Cacharros y objetos en desuso
Neumáticos fuera de uso
Residuos voluminosos como muebles viejos o colchones
Para coordinar el retiro gratuito, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 3815720007. Una vez realizado el contacto, se coordina el día y el horario en el que las cuadrillas pasarán por el domicilio.