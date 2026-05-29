Restos de poda, cacharros, neumáticos fuera de uso, muebles y colchones la Municipalidad de Tucumán los retira de casa

Esos desechos suelen quedar a la par de los cestos de basura de las casas. Los camiones que hacen la recolección habitual no tienen la capacidad logística para cargarlos. La situación que se produce desde hace décadas, entró en la agenda y con la esperanza de que sea la solución definitiva la Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó un servicio gratuito de recolección.