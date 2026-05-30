La esclerosis múltiple, eje de una jornada en Tucumán

“La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja y muchas veces invisible, que suele impactar a personas jóvenes en una etapa central de su vida personal y laboral”, explicó Carrizo. “Por eso, la formación médica continua y el acceso a nuevas herramientas terapéuticas son fundamentales para lograr diagnósticos y tratamientos más oportunos”. La especialista destacó que actualmente existen avances capaces de modificar significativamente la evolución de la enfermedad, retrasar la progresión de la discapacidad y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con este diagnóstico.