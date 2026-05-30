La esclerosis múltiple, eje de una jornada en Tucumán

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se conmemora hoy, Tucumán fue escenario de una jornada de actualización médica destinada a profundizar el conocimiento sobre una enfermedad que afecta a cerca de 17.000 personas en Argentina y cuya prevalencia es la más alta de América Latina.
El encuentro, impulsado por Roche como parte de un ciclo federal de capacitaciones, reunió en San Miguel de Tucumán a especialistas en neurología y otras disciplinas vinculadas al seguimiento de pacientes con esclerosis múltiple (EM), con el objetivo de debatir sobre los avances en diagnóstico, tratamientos y abordajes integrales.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Se produce cuando el propio sistema inmunológico ataca la mielina, la capa protectora que recubre las fibras nerviosas, alterando la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Generalmente se manifiesta entre los 20 y los 40 años y afecta más a las mujeres.
Durante años, el diagnóstico tardío y las limitadas opciones terapéuticas condicionaron significativamente la evolución de la enfermedad. Sin embargo, los avances científicos de las últimas décadas modificaron el panorama y abrieron nuevas posibilidades para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Avances
La agenda de la jornada incluyó la participación de la doctora María Paula Carrizo, quien presentó los nuevos criterios diagnósticos McDonald 2024, herramientas que permiten identificar la enfermedad de manera más temprana y precisa. También expuso el doctor Vladimiro Sinay, quien analizó la situación epidemiológica de la esclerosis múltiple en Argentina y la región, además de revisar los avances más recientes en tratamientos modificadores de la enfermedad. La actividad fue moderada por el doctor Gustavo José.
“La esclerosis múltiple es una enfermedad compleja y muchas veces invisible, que suele impactar a personas jóvenes en una etapa central de su vida personal y laboral”, explicó Carrizo. “Por eso, la formación médica continua y el acceso a nuevas herramientas terapéuticas son fundamentales para lograr diagnósticos y tratamientos más oportunos”. La especialista destacó que actualmente existen avances capaces de modificar significativamente la evolución de la enfermedad, retrasar la progresión de la discapacidad y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con este diagnóstico.
Los organizadores remarcaron que uno de los principales objetivos de estos encuentros es fortalecer las capacidades de los equipos de salud que trabajan fuera de los grandes centros urbanos.
En paralelo, el Gobierno de Tucumán anunció su adhesión a las acciones de concientización impulsadas por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple mediante la iluminación de la fachada de la Casa de Gobierno de Tucumán de color naranja, símbolo internacional de la lucha contra la enfermedad.
Para el doctor José, el abordaje actual de la esclerosis múltiple debe ir mucho más allá del tratamiento farmacológico. “En esclerosis múltiple, el diferencial es incorporar una mirada integral que contemple el bienestar cognitivo, emocional y social del paciente”, sostuvo.