Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Con escarapelas que vuelven a prenderse sobre los abrigos, el aroma a chocolate patrio que vuelve a inundar las plazas y calles más silenciosas de lo habitual, Tucumán atravesará este 25 de Mayo como una jornada marcada por el ritmo particular de los feriados nacionales. Mientras distintas actividades conmemorativas recordarán un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, los servicios públicos y privados funcionarán con cronogramas especiales en San Miguel de Tucumán y otras ciudades de la provincia.