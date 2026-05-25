Feriado celeste y blanco por el 25 de Mayo: qué servicios estarán disponibles y cuáles no

Con escarapelas que vuelven a prenderse sobre los abrigos, el aroma a chocolate patrio que vuelve a inundar las plazas y calles más silenciosas de lo habitual, Tucumán atravesará este 25 de Mayo como una jornada marcada por el ritmo particular de los feriados nacionales. Mientras distintas actividades conmemorativas recordarán un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, los servicios públicos y privados funcionarán con cronogramas especiales en San Miguel de Tucumán y otras ciudades de la provincia.
El feriado patrio modificará la dinámica habitual del transporte, el comercio, la administración pública y la atención de distintos servicios esenciales, en un esquema similar al de los domingos.
Uno de los cambios más notorios se verá en el transporte público. Los colectivos urbanos e interurbanos circularán con frecuencia reducida y horarios especiales, por lo que se recomienda a los usuarios prever demoras y consultar previamente las aplicaciones o canales oficiales de cada línea.
En el centro tucumano, gran parte de los comercios permanecerán cerrados durante toda la jornada, aunque algunos negocios gastronómicos, bares, cafeterías y locales vinculados al esparcimiento podrían abrir sus puertas, especialmente en zonas de alta circulación.
Los supermercados también tendrán horarios diferenciados. Algunas cadenas trabajarán media jornada y otras directamente no abrirán, dependiendo de cada firma y sucursal.
La administración pública provincial y municipal no tendrá actividad, al igual que los bancos y gran parte de las oficinas estatales. Tampoco habrá atención en organismos nacionales, provinciales ni municipales, salvo guardias mínimas para emergencias.
Hospitales
En el área de salud, los hospitales públicos mantendrán únicamente la atención por guardia y emergencias, mientras que los centros asistenciales programados y consultorios externos permanecerán cerrados.
El servicio de recolección de residuos funcionará con cronogramas especiales en distintos municipios, por lo que las autoridades solicitaron a los vecinos consultar las disposiciones de cada comuna para evitar acumulación de basura en la vía pública.
En cuanto al tránsito y los espacios públicos, se espera una circulación vehicular mucho menor a la habitual durante las primeras horas del día, especialmente en el microcentro tucumano, aunque hacia la tarde podrían registrarse movimientos más intensos en plazas, parques y zonas gastronómicas.
Como ocurre cada año, el 25 de Mayo volverá a mezclar tradición, descanso y encuentro familiar. Las escuelas ya vivieron los actos alusivos, y hoy muchas familias aprovecharán la jornada para compartir almuerzos típicos.
En paralelo, distintos municipios tucumanos anunciaron actividades culturales y patrias abiertas al público, con espectáculos folklóricos, ferias gastronómicas y ceremonias oficiales que buscarán mantener vivo el espíritu de una de las fechas más simbólicas del calendario argentino.