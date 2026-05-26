Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de mayo en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles 27 de mayo en Tucumán un clima agradable, con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y máximas de 22 grados.
- La jornada registrará una mínima de 9 grados con vientos leves del este. Las condiciones estables se mantendrán por la noche, cuando la temperatura descenderá a 15 grados.
- El informe anticipa que el tiempo agradable continuará los próximos días en la provincia, con máximas de entre 21 y 24 grados y sin cambios bruscos para el fin de semana.
El otoño continuará mostrando temperaturas agradables en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 27 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias en San Miguel de Tucumán.
La temperatura mínima prevista será de 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados durante la tarde, en una jornada marcada por condiciones estables y viento leve del sector este.
El pronóstico del clima
Según el reporte oficial, elaborado este martes 26 de mayo, durante la tarde el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20 grados y vientos entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Por la noche, las condiciones seguirán similares, aunque con mayor nubosidad y una temperatura que descenderá hasta los 15 grados. El viento rotará hacia el sector sudoeste con intensidad leve.
Además, el pronóstico indica probabilidad de precipitaciones del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias ni tormentas.
Pronóstico extendido para Tucumán
El informe del SMN anticipa que las temperaturas agradables continuarán durante los próximos días en la provincia. Las máximas se mantendrían entre los 21 y 24 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 11 y 14 grados.
Para el fin de semana no se prevén cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, aunque podrían registrarse períodos de mayor nubosidad.