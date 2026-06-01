Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: cayó ante Berrettini en octavos

Una derrota que no borra una campaña memorable

Más allá de la eliminación, el balance para Cerúndolo es ampliamente positivo. El argentino alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, consiguió la victoria más importante de su carrera y demostró que puede competir de igual a igual frente a los mejores jugadores del circuito. Del otro lado, Berrettini avanzó a los cuartos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Matteo Arnaldi y Frances Tiafoe, mientras que el argentino se marcha de París con la certeza de haber dado un paso enorme en su crecimiento deportivo.