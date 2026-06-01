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Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: cayó ante Berrettini en octavos

El italiano se impuso en sets corridos y puso fin a la gran campaña del argentino, que había sorprendido al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner.

Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: cayó ante Berrettini en octavos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado de Roland Garros tras perder el lunes ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 y 6-3 en los octavos de final en París.
  • El argentino sufrió el desgaste físico acumulado tras un partido previo de casi seis horas y la carga emocional de haber eliminado al número uno del mundo, Jannik Sinner.
  • A pesar de la caída, Cerúndolo firmó la mejor actuación de su carrera al llegar a octavos de un Grand Slam, consolidando su proyección en el circuito profesional de tenis.
Resumen generado con IA

La aventura de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin. El argentino perdió este lunes frente a Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-3 en los octavos de final y se despidió del segundo Grand Slam de la temporada luego de firmar la mejor actuación de su carrera en un torneo de esta magnitud.

Desde el inicio, el italiano logró imponer las condiciones del partido. Con un servicio sólido y una agresividad constante desde el fondo de la cancha, Berrettini manejó los momentos importantes y evitó que el argentino pudiera desarrollar el juego de desgaste que tan buenos resultados le había dado en las rondas anteriores.

Cerúndolo nunca logró encontrar la regularidad que había exhibido durante la semana. Los errores no forzados aparecieron con mayor frecuencia de lo habitual y el desgaste acumulado terminó siendo un factor determinante. Apenas unos días antes había protagonizado una maratón de casi seis horas frente al español Martín Landaluce, en uno de los encuentros más extensos del torneo.

A ese enorme esfuerzo físico se sumaba la carga emocional de haber conseguido una de las grandes sorpresas de Roland Garros al eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, resultado que lo catapultó a la escena internacional y lo convirtió en una de las revelaciones del certamen.

Una derrota que no borra una campaña memorable

Más allá de la eliminación, el balance para Cerúndolo es ampliamente positivo. El argentino alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, consiguió la victoria más importante de su carrera y demostró que puede competir de igual a igual frente a los mejores jugadores del circuito. Del otro lado, Berrettini avanzó a los cuartos de final y ahora espera por el ganador del cruce entre Matteo Arnaldi y Frances Tiafoe, mientras que el argentino se marcha de París con la certeza de haber dado un paso enorme en su crecimiento deportivo.

Temas Roland GarrosJuan Manuel Cerúndolo
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