Roland Garros: el triunfo histórico de Thiago Tirante y los argentinos que buscan seguir avanzando

El histórico triunfo de Tirante en París

El argentino estuvo muy cerca de quedar dos sets abajo, pero logró sostenerse en el momento más delicado del partido y desde allí cambió completamente el desarrollo del encuentro. Con una derecha muy agresiva y un servicio sólido, Tirante pasó a dominar el juego frente a uno de los jugadores más peligrosos del circuito.