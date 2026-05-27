Roland Garros: el triunfo histórico de Thiago Tirante y los argentinos que buscan seguir avanzando

Resumen para apurados
- El tenista argentino Thiago Tirante clasificó por primera vez a la tercera ronda de Roland Garros en París tras vencer al preclasificado español Alejandro Davidovich Fokina.
- Al revertir un partido adverso de cuatro sets, el platense logró su mejor triunfo profesional en una jornada de Roland Garros que también registró la eliminación de Trungelliti.
- Esta victoria histórica asegura el debut de Tirante en el Top 50 del ranking ATP y consolida la proyección del tenis argentino con varios compatriotas aún en carrera en París.
Thiago Tirante protagonizó una de las grandes sorpresas argentinas de Roland Garros al eliminar al español Alejandro Davidovich Fokina, preclasificado número 23 del torneo, y clasificarse por primera vez en su carrera a la tercera ronda de un Grand Slam.
El tenista platense mostró una enorme reacción anímica y tenística para revertir un partido muy complejo y terminó imponiéndose por 4-6, 7-6, 6-1 y 6-3 sobre el polvo de ladrillo parisino. La victoria representa el mejor resultado de toda su carrera profesional.
El histórico triunfo de Tirante en París
El argentino estuvo muy cerca de quedar dos sets abajo, pero logró sostenerse en el momento más delicado del partido y desde allí cambió completamente el desarrollo del encuentro. Con una derecha muy agresiva y un servicio sólido, Tirante pasó a dominar el juego frente a uno de los jugadores más peligrosos del circuito.
Gracias a este triunfo histórico, el platense también se aseguró ingresar por primera vez al Top 50 del ranking ATP una vez finalizado el torneo, consolidando el enorme crecimiento que viene mostrando durante la temporada.
Mientras tanto, la jornada dejó otra cara para el tenis argentino. Marco Trungelliti quedó eliminado después de caer ante el ruso Karen Khachanov en cuatro sets: 7-6, 5-7, 6-1 y 7-5. El santiagueño volvió a mostrar competitividad en Roland Garros y estuvo cerca de llevar el partido a un quinto parcial.
Los otros argentinos que siguen en carrera
En simultáneo, Camilo Ugo Carabelli afronta un desafío de máxima exigencia frente al ruso Andrey Rublev, mientras que Mariano Navone se mide con el joven checo Jakub Mensik, una de las promesas más fuertes del circuito.
Por el lado femenino, Solana Sierra también busca seguir haciendo historia en París. La marplatense intentará avanzar a la tercera ronda tras haber conseguido la primera victoria de su carrera en Roland Garros ante Emma Raducanu. Ahora tendrá un desafío todavía más complejo frente a la italiana Jasmine Paolini.