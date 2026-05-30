Francisco Comesaña cayó en Roland Garros tras un partido épico de más de cinco horas

Resumen para apurados
- El tenista argentino Francisco Comesaña quedó eliminado de Roland Garros tras caer ante Matteo Berrettini en un dramático partido de más de cinco horas en París.
- Comesaña, 102° del ranking, tuvo dos match points en el quinto set pero no pudo cerrar el juego. Previamente había superado al italiano Luciano Darderi en segunda ronda.
- A pesar de la caída, el marplatense igualó su mejor desempeño en torneos de Grand Slam, consolidando su evolución y proyección en el circuito internacional de tenis.
Francisco Comesaña estuvo a dos puntos de lograr la victoria más importante de su carrera en Roland Garros. Sin embargo, después de más de cinco horas de batalla y de un desenlace cargado de tensión, el marplatense terminó cayendo ante Matteo Berrettini en la tercera ronda del Grand Slam parisino.
El argentino protagonizó uno de los partidos más emocionantes del torneo. En una tarde marcada otra vez por el calor sofocante en París, llevó al límite al experimentado italiano y forzó una definición agónica en el super tie-break del quinto set, donde ambos tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo.
Tras 5 horas y 13 minutos de juego en la cancha Simonne-Mathieu, Berrettini se impuso por 7-6 (7-3), 5-7, 6-7 (4-7), 6-4 y 7-6 (15-13) en un encuentro que cambió de dueño varias veces y que se resolvió recién en los últimos puntos.
Comesaña, ubicado en el puesto 102 del ranking ATP, llegó a tener dos match points en el desempate definitivo. Con el marcador 9-8 y luego 13-12 a su favor, quedó a un paso de la clasificación, pero no logró cerrar el partido. Berrettini resistió la presión y terminó imponiéndose en su cuarta oportunidad para sellar el triunfo.
Más allá de la derrota, el argentino completó su mejor actuación en Roland Garros e igualó la mejor producción de su carrera en un torneo de Grand Slam. Ya había alcanzado la tercera ronda en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos durante la temporada 2024.
El recorrido del marplatense en París incluyó otra batalla memorable. En la segunda ronda había superado en cinco sets al italiano Luciano Darderi, número 17 del mundo, en uno de los triunfos más importantes de su carrera.
Berrettini, ex número seis del mundo y finalista de Wimbledon en 2021, avanzó así a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el español Martín Landaluce.