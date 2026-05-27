¿Quién es Sorana Cirstea, la rumana que enfrentará a Solana Sierra en Roland Garros?

Resumen para apurados
- La argentina Solana Sierra se enfrentará a la experimentada rumana Sorana Cîrstea en la tercera ronda de Roland Garros, en París, tras superar las fases previas del torneo.
- Cîrstea (18ª WTA) llega tras vencer a Eva Lys y ya derrotó a Sierra en el US Open 2025. Por su parte, la argentina viene de eliminar a figuras como Raducanu y Paolini.
- Este duelo mide la experiencia de Cîrstea frente al gran presente de Sierra. El resultado será clave para la consolidación de la argentina en la élite del tenis femenino.
El sueño de Solana Sierra en Roland Garros tendrá ahora un nuevo desafío de enorme jerarquía: Sorana Cirstea, una de las jugadoras más experimentadas y respetadas del circuito femenino.
La rumana, actual número 18 del ranking WTA, llegará al duelo frente a la argentina luego de avanzar con autoridad a la tercera ronda en París y buscando aprovechar toda su experiencia en este tipo de escenarios.
Cîrstea nació en Bucarest el 7 de abril de 1990 y, a sus 36 años, atraviesa una etapa de gran regularidad dentro del circuito. A lo largo de su carrera logró alcanzar el puesto 18 del ranking mundial como mejor ubicación histórica, consolidándose durante años como una presencia habitual en los cuadros principales de los Grand Slams.
Entrenada actualmente por Adrian Cruciat, la rumana se caracteriza por un tenis agresivo desde el fondo de la cancha, con especial potencia en su derecha, golpe que ella misma reconoce como el mejor de su repertorio. Además, se destaca por su capacidad para adaptarse a todas las superficies.
Su recorrido profesional incluye victorias importantes frente a grandes figuras del circuito y una extensa experiencia en torneos de máxima presión. Aunque nunca logró conquistar un Grand Slam, sí consiguió instalarse repetidamente en segundas semanas y mantenerse competitiva frente a las mejores del mundo.
En Roland Garros 2026 viene mostrando un gran nivel. En la segunda ronda derrotó con claridad a la alemana Eva Lys por 6-3 y 6-0, confirmando que llega en un gran momento físico y tenístico.
Además, Sierra ya sabe lo que es enfrentarla. Ambas se cruzaron en el US Open 2025, donde la rumana se impuso en sets corridos durante la ronda de 128.
Más allá de su experiencia dentro de la cancha, Cîrstea también es una figura muy reconocida fuera del circuito. Habla rumano, inglés y español, estudia francés y suele mostrarse cercana con los fanáticos. Entre sus referentes deportivos aparece Steffi Graf, una de las leyendas históricas del tenis femenino.
Ahora, la rumana buscará hacer valer toda esa experiencia ante una Solana Sierra que atraviesa el mejor momento de su carrera y que intentará seguir sorprendiendo en París tras eliminar a figuras como Emma Raducanu y Jasmine Paolini.