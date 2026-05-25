Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (59°) debió sortear un estreno de alta tensión ante otro rival norteamericano, Emilio Nava (94°). El encuentro tuvo un punto de quiebre fundamental en el primer set, el cual se estiró hasta un maratónico tiebreak que el argentino logró adjudicarse por 12-10; a partir de allí, Ugo Carabelli soltó su juego y terminó redondeando la victoria con parciales de 6-2 y 6-3 para avanzar a la siguiente etapa, donde tendrá un duro compromiso ante el ruso Andrey Rublev (13°).