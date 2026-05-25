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Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros

Los tres tenistas nacionales que se presentaron en la jornada de hoy consiguieron valiosas victorias en sus respectivos debuts en el cuadro principal. De esta manera, se sumaron a los clasificados del domingo y dejaron el terreno listo para una agenda de martes con fuerte presencia argentina.

Lunes perfecto en París: Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron a la segunda ronda de Roland Garros
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Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • Los tenistas argentinos Navone, Ugo Carabelli y Cerúndolo avanzaron este lunes a la segunda ronda de Roland Garros en París tras ganar sus respectivos partidos de debut.
  • Navone venció a Brooksby, Ugo Carabelli superó a Nava y Cerúndolo derrotó a van de Zandschulp en partidos complejos que consolidaron un inicio impecable para los argentinos.
  • Tras estos triunfos, los clasificados esperan rivales como Rublev y Mensik, mientras que este martes debutarán otros argentinos, incluyendo el duelo entre Báez y Burruchaga.
Resumen generado con IA

La legión argentina en Roland Garros completó una jornada impecable sobre el polvo de ladrillo parisino, logrando un pleno de victorias. Los tres representantes que saltaron a la cancha este lunes consiguieron destrabar debuts complejos y sellaron sus pasajes a la segunda ronda del segundo Grand Slam de la temporada, extendiendo las buenas sensaciones que se habían iniciado durante el fin de semana en el complejo de Bois de Boulogne.

Las tres alegrías de la jornada

Mariano Navone (38°) fue el encargado de abrir la racha positiva con una actuación sumamente sólida frente al estadounidense Jenson Brooksby (63°). El oriundo de 9 de Julio impuso condiciones desde el arranque y resolvió el pleito en sets corridos con un triple 6-4, mostrando una gran regularidad en los momentos clave del partido. Con este triunfo, Navone ya puso la cabeza en su próximo compromiso del miércoles, donde se medirá ante el checo Jakub Mensik (27°) con horario aún por definir.

Por su parte, Camilo Ugo Carabelli (59°) debió sortear un estreno de alta tensión ante otro rival norteamericano, Emilio Nava (94°). El encuentro tuvo un punto de quiebre fundamental en el primer set, el cual se estiró hasta un maratónico tiebreak que el argentino logró adjudicarse por 12-10; a partir de allí, Ugo Carabelli soltó su juego y terminó redondeando la victoria con parciales de 6-2 y 6-3 para avanzar a la siguiente etapa, donde tendrá un duro compromiso ante el ruso Andrey Rublev (13°).

El cierre de la jornada perfecta llevó la firma de Francisco Cerúndolo (26°). El mayor de los hermanos comenzó con un andar arrollador frente al peligroso neerlandés Botic van de Zandschulp (55°), pero el partido se le complicó tras ceder el tercer parcial en un ajustado tiebreak. Lejos de amargarse, Cerúndolo recuperó la intensidad en el cuarto capítulo y terminó sellando su clasificación con un marcador definitivo de 6-3, 6-4, 6-7 y 6-4.

El panorama de la legión y la agenda del martes

La jornada abrirá temprano con la presentación de Facundo Díaz Acosta (150º) frente al chino Zhang Zhizhen (224º), seguida de inmediato por el esperado duelo 100% nacional entre Sebastián Báez (65º) y Román Burruchaga (66º). Más tarde, completarán la primera ronda Juan Manuel Cerúndolo (56º) ante el británico Jacob Fearnley (123º) y Francisco Comesaña (114º) frente al estadounidense Ethan Quinn (50º).

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