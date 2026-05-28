Un entrenador argentino abandonó a su tenista en pleno Roland Garros y se fue a Miami

Mariano Puerta quedó envuelto en un fuerte escándalo en Roland Garros luego de abandonar de manera abrupta el equipo de Alejandro Davidovich Fokina y viajar a Miami en plena disputa del torneo.
La situación salió a la luz tras la derrota del tenista español frente al argentino Thiago Tirante en la segunda ronda del Grand Slam parisino. Allí, Davidovich reveló detalles explosivos sobre la salida del exfinalista de Roland Garros 2005 y mostró una profunda decepción por la actitud del entrenador argentino. “Simplemente agarró un vuelo y se fue a Miami sin decirnos nada”, aseguró el español.
Según explicó, Puerta le comunicó la decisión a través de un extenso mensaje luego del debut en el torneo ante Damir Dzumhur y posteriormente cortó todo tipo de contacto con el equipo.
“Me escribió un mensaje muy largo el domingo para decirme que no quería continuar. No dijo nada al resto del equipo y tomó un vuelo a Miami”, relató.
Las declaraciones más fuertes llegaron cuando Davidovich apuntó directamente contra el comportamiento personal del entrenador argentino.
“Después escuché que ya se lo había hecho a otros jugadores antes. Parece que esto para él es algo normal. Nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él”, disparó.
El español también reveló que Puerta lo bloqueó tanto a él como a su esposa después de abandonar el torneo.
Mientras tanto, el argentino respondió indirectamente desde sus redes sociales. Ya instalado en un avión rumbo a Miami, publicó una historia de Instagram sosteniendo una copa de champagne junto a una frase desafiante: “No hay entrenadores, preparadores o fisios en el circuito con la mitad de los huevos que yo”, escribió.
La publicación terminó de aumentar todavía más la polémica alrededor de una ruptura inesperada que sacudió el circuito ATP en plena disputa de Roland Garros.