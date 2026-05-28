Un entrenador argentino abandonó a su tenista en pleno Roland Garros y se fue a Miami

La situación salió a la luz tras la derrota del tenista español frente al argentino Thiago Tirante en la segunda ronda del Grand Slam parisino. Allí, Davidovich reveló detalles explosivos sobre la salida del exfinalista de Roland Garros 2005 y mostró una profunda decepción por la actitud del entrenador argentino. “Simplemente agarró un vuelo y se fue a Miami sin decirnos nada”, aseguró el español.