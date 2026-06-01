Juan Manuel Cerúndolo va por otro golpe en Roland Garros: hora y TV del duelo ante Berrettini

Un desafío de máxima exigencia

Del otro lado estará Berrettini, uno de los jugadores más peligrosos del circuito y dueño de una enorme potencia con el saque y la derecha. El italiano viene de dejar en el camino a Francisco Comesaña y aparece como una prueba de máxima exigencia para Cerúndolo. El ganador avanzará a los cuartos de final y quedará cada vez más cerca de seguir soñando en una edición de Roland Garros que ya quedó marcada por las sorpresas.