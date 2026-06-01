Juan Manuel Cerúndolo va por otro golpe en Roland Garros: hora y TV del duelo ante Berrettini

Resumen para apurados
- El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo enfrenta este lunes al italiano Matteo Berrettini en los octavos de final de Roland Garros, buscando un pase histórico a cuartos.
- Cerúndolo llega tras eliminar al número uno, Jannik Sinner, y de un desgaste físico extremo tras vencer a Martín Landaluce en un maratónico partido de casi seis horas.
- De ganar, el argentino logrará el mayor hito de su carrera profesional en París y consolidará su rol como una de las grandes revelaciones del circuito de tenis actual.
Juan Manuel Cerúndolo buscará seguir alimentando su sueño en Roland Garros cuando enfrente este lunes a Matteo Berrettini por los octavos de final del torneo. El partido se disputará en la cancha principal del complejo parisino y comenzará no antes de las 10.20 (hora argentina).
El encuentro podrá verse en vivo a través de ESPN y también mediante la plataforma Disney+. Para el argentino será una oportunidad histórica, ya que intentará clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam y continuar con una campaña que ya lo convirtió en una de las grandes revelaciones del certamen.
Cerúndolo llega fortalecido desde lo anímico tras conseguir uno de los resultados más resonantes del año al eliminar a Jannik Sinner, número uno del ranking mundial. Sin embargo, el desgaste físico también será un factor a tener en cuenta después de la maratónica victoria frente al español Martín Landaluce, en un partido que se extendió durante cinco horas y 58 minutos.
"Estoy destruido. Me quiero ir a dormir", había confesado el argentino tras ese encuentro, reflejando el enorme esfuerzo realizado para mantenerse en carrera. Aun así, el zurdo atraviesa el mejor momento de su trayectoria profesional y buscará dar otro paso histórico sobre el polvo de ladrillo parisino.
Un desafío de máxima exigencia
Del otro lado estará Berrettini, uno de los jugadores más peligrosos del circuito y dueño de una enorme potencia con el saque y la derecha. El italiano viene de dejar en el camino a Francisco Comesaña y aparece como una prueba de máxima exigencia para Cerúndolo. El ganador avanzará a los cuartos de final y quedará cada vez más cerca de seguir soñando en una edición de Roland Garros que ya quedó marcada por las sorpresas.