De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

Resumen para apurados
- El diario LA GACETA de Tucumán lanzó el newsletter gratuito 'De Tucumán al Mundial' para cubrir desde adentro a la Selección Argentina durante el Mundial 2026 en Norteamérica.
- El enviado especial Bruno Farano relatará las experiencias, anécdotas y el detrás de escena del viaje, permitiendo a los suscriptores seguir de cerca la intimidad del torneo.
- Esta iniciativa busca transformar la cobertura deportiva tradicional, conectando de forma más cercana y emocional a los lectores tucumanos con el mayor evento del fútbol.
Hay coberturas que se cuentan con resultados, estadísticas y conferencias, pero también están las otras; las que se viven con el alma. El Mundial 2026 será una de esas historias que merecen ser narradas desde el corazón del viaje, desde las calles, los estadios, los aeropuertos y las pequeñas escenas cotidianas que muchas veces no entran en una nota tradicional.
Por eso, LA GACETA lanza “De Tucumán al Mundial”, un newsletter especial que acompañará el día a día de la cobertura de la selección argentina en Estados Unidos, México y Canadá.
La propuesta tendrá una mirada diferente. La idea es contar las curiosidades, las intimidades de la cobertura y experiencias personales de Bruno Farano, el enviado especial que seguirá a la “Scaloneta” durante el torneo; con el objetivo de que los lectores sientan que están viajando a su lado.
Cada entrega buscará mostrar no sólo qué pasa dentro de la cancha, sino también cómo se vive un Mundial desde adentro.
El newsletter será gratuito y llegará directamente al correo electrónico de quienes se suscriban. Allí habrá contenido exclusivo, anticipos, recomendaciones, anécdotas y el detrás de escena de la cobertura más importante del fútbol mundial.
La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después: será la primera con 48 selecciones y una logística inédita en Norteamérica. Y LA GACETA estará allí para contarla con una mirada tucumana y cercana.
¿Cómo suscribirse?
Los interesados ya pueden anotarse ingresando al siguiente enlace: https://cuenta.lagaceta.com.ar/newsletter/subscribe/112/de-tucuman-al-mundial
Una vez registrados, comenzarán a recibir las entregas especiales en su correo electrónico durante toda la cobertura mundialista.