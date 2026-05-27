De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

Hay coberturas que se cuentan con resultados, estadísticas y conferencias, pero también están las otras; las que se viven con el alma. El Mundial 2026 será una de esas historias que merecen ser narradas desde el corazón del viaje, desde las calles, los estadios, los aeropuertos y las pequeñas escenas cotidianas que muchas veces no entran en una nota tradicional.