Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

En defensa, Scaloni apostó por la experiencia de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, además de la consolidación de Leonardo Balerdi y Facundo Medina. En el mediocampo sobresale el regreso de Giovani Lo Celso, que logró recuperarse físicamente y volver a ser considerado una pieza importante dentro del esquema.