Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 en Norteamérica, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.
- La nómina mantiene la base campeona liderada por Lionel Messi, sumando a jóvenes como Nico Paz y Valentín Barco, además del regreso de Giovani Lo Celso tras recuperarse.
- Con este plantel, Argentina inicia su preparación para el torneo con miras a consolidar el recambio generacional y revalidar su hegemonía en la Copa del Mundo.
La espera terminó. Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección para el Mundial 2026 y ya quedaron definidos los 26 futbolistas que representarán al país en Estados Unidos, México y Canadá.
La base del plantel campeón del mundo se mantiene prácticamente intacta. Lionel Messi volverá a encabezar el proyecto albiceleste junto a referentes como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Entre las principales novedades aparecen jóvenes que se ganaron un lugar durante el último ciclo mundialista. Valentín Barco, Nico Paz y Giuliano Simeone lograron meterse en la nómina final luego de destacadas actuaciones en Europa y en las Eliminatorias.
En defensa, Scaloni apostó por la experiencia de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, además de la consolidación de Leonardo Balerdi y Facundo Medina. En el mediocampo sobresale el regreso de Giovani Lo Celso, que logró recuperarse físicamente y volver a ser considerado una pieza importante dentro del esquema.
La lista también deja ausencias resonantes. Algunos futbolistas que estuvieron presentes en convocatorias anteriores no lograron superar el corte final debido a cuestiones futbolísticas, lesiones o falta de continuidad en sus clubes.
#SelecciÃ³nMayor Con toda la fuerza de los argentinos ðªð»ð¦ð· pic.twitter.com/84Lh03BgxH— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) May 28, 2026
Los convocados de Argentina para el Mundial 2026
Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.
Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.