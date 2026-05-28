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Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Con Lionel Messi como capitán y varias sorpresas entre los convocados, el entrenador definió los 26 futbolistas que buscarán defender el título obtenido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección.
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 en Norteamérica, con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022.
  • La nómina mantiene la base campeona liderada por Lionel Messi, sumando a jóvenes como Nico Paz y Valentín Barco, además del regreso de Giovani Lo Celso tras recuperarse.
  • Con este plantel, Argentina inicia su preparación para el torneo con miras a consolidar el recambio generacional y revalidar su hegemonía en la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La espera terminó. Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección para el Mundial 2026 y ya quedaron definidos los 26 futbolistas que representarán al país en Estados Unidos, México y Canadá.

La base del plantel campeón del mundo se mantiene prácticamente intacta. Lionel Messi volverá a encabezar el proyecto albiceleste junto a referentes como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Entre las principales novedades aparecen jóvenes que se ganaron un lugar durante el último ciclo mundialista. Valentín Barco, Nico Paz y Giuliano Simeone lograron meterse en la nómina final luego de destacadas actuaciones en Europa y en las Eliminatorias.

En defensa, Scaloni apostó por la experiencia de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, además de la consolidación de Leonardo Balerdi y Facundo Medina. En el mediocampo sobresale el regreso de Giovani Lo Celso, que logró recuperarse físicamente y volver a ser considerado una pieza importante dentro del esquema.

La lista también deja ausencias resonantes. Algunos futbolistas que estuvieron presentes en convocatorias anteriores no lograron superar el corte final debido a cuestiones futbolísticas, lesiones o falta de continuidad en sus clubes.

Los convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

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