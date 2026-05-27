Emiliano Buendía se ilusiona en grande con el Mundial: "Sería un orgullo"
El volante marplatense de Aston Villa cerró un año brillante con la consagración en la Europa League y espera el corte definitivo de Lionel Scaloni para formar parte de la delegación argentina en Norteamérica. A sus 29 años, se ilusiona con disputar su primera Copa del Mundo junto a Lionel Messi.
Resumen para apurados
- Tras ganar la Europa League con Aston Villa, Emiliano Buendía espera el corte de Lionel Scaloni en Argentina para cumplir su sueño de jugar el Mundial 2026 en Norteamérica.
- El volante de 29 años cerró su mejor año con 11 goles y 9 asistencias en Aston Villa, aunque enfrenta una dura competencia con Lo Celso y Soulé para entrar en la lista final.
- De ser convocado, disputará su primera Copa del Mundo junto a Lionel Messi, en un torneo donde Argentina defenderá el título ante potencias como Francia, España e Inglaterra.
Emiliano Buendía acaba de coronar la mejor temporada de su carrera profesional en la elite del fútbol europeo. Como pieza fundamental del Aston Villa que se consagró flamante campeón de la UEFA Europa League tras golear 3-0 al Friburgo en la final —partido en el que además aportó un golazo y una asistencia—, el volante creativo aguarda con las emociones a flor de piel la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026. Actualmente, el mediocampista forma parte de la prelista elaborada por Lionel Scaloni, pero es consciente de que deberá superar el exigente filtro del cuerpo técnico para asegurar su lugar en el plantel que buscará el bicampeonato.
Números de elite y una competencia feroz
El rendimiento del marplatense a lo largo de la extenuante campaña en Inglaterra respalda con creces sus aspiraciones internacionales. Buendía disputó un total de 54 partidos, convirtió once goles y repartió nueve asistencias, consolidándose como el amo y señor de los ataques del conjunto de Birmingham junto a su compatriota Emiliano "Dibu" Martínez en el arco. Sin embargo, la pelea por un lugar en el mediocampismo de la "Scaloneta" no será sencilla, ya que el entrenador analiza diversas variantes para aportarle vértigo a la mitad de la cancha, compitiendo directamente con nombres de peso como Giovani Lo Celso y Matías Soulé.
En diálogo a fondo con el diario español AS, el futbolista de 29 años reconoció el valor de este presente y lo que significaría dar el salto a la cita máxima en Estados Unidos, México y Canadá.
"Representar a mi país en un Mundial sería un sueño, y es algo por lo que uno también empieza a jugar. La selección siempre está en la cabeza, pero sobre todo me centré en hacer un gran año con mi club, que es lo que me daría la oportunidad de estar", expresó a corazón abierto.
El factor Messi y los candidatos al título
De confirmarse su citación, esta sería la primera Copa del Mundo en la trayectoria de Buendía, coincidiendo con la que se perfila como la última función mundialista de Lionel Messi, quien cumplirá 39 años en plena competencia. El volante, que ha compartido exigentes sesiones de entrenamiento en el predio de Ezeiza pero aún no ha sumado minutos oficiales tirando paredes con el capitán, se deshizo en elogios hacia el astro rosarino, destacando que es el ídolo absoluto de todos y que su nivel tras más de dos décadas de carrera es una verdadera locura. Asimismo, manifestó que el plantel respetará profundamente cualquier decisión que el '10' tome respecto a su futuro con la camiseta albiceleste.
Al momento de analizar el panorama internacional y evaluar a los principales contendientes al trono, el mediocampista ubicó a la Argentina en primera línea por su condición de defensora del título obtenido en Qatar, aunque advirtió que será un torneo de extrema dificultad debido a las grandes individualidades de otras potencias. Buendía catalogó a Francia y a España como rivales de altísimo nivel, elogió la fortaleza del combinado de Inglaterra y sumó al abanico de cuidado a selecciones tradicionales como Alemania y Países Bajos, sin descuidar el peligro de bloques físicos como Marruecos y Senegal. De todas formas, ante la consulta sobre una hipotética final frente a la "Roja", el jugador fue tajante al asegurar que no tiene preferencias y que el deseo es "Argentina contra quien sea".