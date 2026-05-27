Emiliano Buendía se ilusiona en grande con el Mundial: "Sería un orgullo"

Al momento de analizar el panorama internacional y evaluar a los principales contendientes al trono, el mediocampista ubicó a la Argentina en primera línea por su condición de defensora del título obtenido en Qatar, aunque advirtió que será un torneo de extrema dificultad debido a las grandes individualidades de otras potencias. Buendía catalogó a Francia y a España como rivales de altísimo nivel, elogió la fortaleza del combinado de Inglaterra y sumó al abanico de cuidado a selecciones tradicionales como Alemania y Países Bajos, sin descuidar el peligro de bloques físicos como Marruecos y Senegal. De todas formas, ante la consulta sobre una hipotética final frente a la "Roja", el jugador fue tajante al asegurar que no tiene preferencias y que el deseo es "Argentina contra quien sea".