DeportesFútbol

Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Dos de las selecciones que dirán presente en la Copa del Mundo realizaron sus primeros partidos de preparación. Esta tarde, cuatro más saldrán a la cancha en los últimos ensayos previos.

Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles
Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • Las selecciones de Egipto y Catar disputaron este 28 de mayo en El Cairo y Dublín sus primeros amistosos de preparación para el Mundial 2026, con victoria y derrota respectivamente.
  • Egipto superó 1-0 a Rusia con gol de Ziko y Salah en el banco, mientras que Catar cayó 1-0 ante Irlanda en un juego friccionado que terminó con un expulsado por cada equipo.
  • Ambos continuarán sus ensayos el 6 de junio ante Brasil y El Salvador, buscando la puesta a punto definitiva antes de sus debuts en la Copa del Mundo a mediados de junio.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y las selecciones clasificadas comenzaron a disputar sus encuentros de preparación de cara a la gran cita en Norteamérica. En las últimas horas, los combinados de Catar y Egipto salieron a la cancha en dos compromisos que dejaron saldos muy opuestos. Mientras los asiáticos tropezaron en Dublín, los africanos festejaron en El Cairo en el inicio de una seguidilla de amistosos que servirá para pulir los últimos detalles antes del debut oficial de junio.

Con Salah en el banco, Egipto festejó

Los "Faraones" arrancaron su preparación con el pie derecho al vencer por 1-0 a Rusia en un amistoso celebrado en El Cairo. El héroe de la jornada fue Mostafa Ziko, quien apareció sin marca para conectar de cabeza a los 65 minutos y sellar la victoria de los dirigidos por Hossam Hassan. El encuentro sirvió para que el seleccionador probara múltiples opciones: hizo 10 cambios en total. Entre las notas positivas destacó el regreso del defensor Mohamed Abdelmoneim tras una larga lesión y el despliegue ofensivo de Omar Marmoush, mientras que la gran estrella, Mohamed Salah, permaneció en el banco de suplentes sin sumar minutos tras haberse incorporado recientemente a la concentración después de cerrar su etapa en Liverpool.

Los egipcios continuarán su puesta a punto el próximo 6 de junio cuando se enfrenten a Brasil ya en territorio estadounidense. Será la última prueba antes de iniciar su participación en el Grupo G del Mundial, zona en la que los africanos debutarán el 15 de junio contra Bélgica en Seattle, para luego enfrentar a Nueva Zelanda el 22 de junio en Vancouver y concluir la fase regular nuevamente en Seattle, ante Irán el 27 de junio.

Catar tropezó ante Irlanda

La selección catarí sumó una ajustada derrota en su penúltimo examen previo al debut mundialista tras caer por 1-0 ante Irlanda en el Estadio Aviva. El único tanto del encuentro llegó de forma tempranera, a los 4 minutos, gracias a un certero cabezazo de Nathan Collins tras un tiro libre. El partido estuvo marcado por la fricción y las tarjetas rojas, ya que Irlanda se quedó con diez jugadores antes del descanso por la expulsión de Jack Moylan y Catar también terminó diezmado por la roja directa a Almoez Ali a los 78 minutos. El conjunto asiático busca cambiar la imagen respecto a su propio Mundial hace cuatro años, donde finalizó en el último lugar del grupo.

De cara a lo que viene, Catar tendrá una última prueba ante El Salvador el próximo sábado 6 de junio en Los Ángeles, antes de meterse de lleno en la exigencia del Grupo B. Su estreno oficial en la Copa del Mundo está programado para el 13 de junio frente a Suiza en San Francisco, para luego medirse contra Canadá el 18 de junio en Vancouver y cerrar la primera fase ante Bosnia y Herzegovina el 24 de junio en Seattle.

La agenda para hoy

A partir del mediodía de hoy, continuará la acción para las selecciones mundialistas con cuatro encuentros:

12:30: Irán vs Gambia (en Turquía).

13: Irak vs Andorra (en España).

13: Sudáfrica vs Nicaragua (en Sudáfrica).

16: Bosnia - Herzegovina vs Macedonia del Norte (en Bosnia).

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
2

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés
3

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria
5

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
4

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
5

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Más Noticias
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Comentarios