Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Resumen para apurados
- Las selecciones de Egipto y Catar disputaron este 28 de mayo en El Cairo y Dublín sus primeros amistosos de preparación para el Mundial 2026, con victoria y derrota respectivamente.
- Egipto superó 1-0 a Rusia con gol de Ziko y Salah en el banco, mientras que Catar cayó 1-0 ante Irlanda en un juego friccionado que terminó con un expulsado por cada equipo.
- Ambos continuarán sus ensayos el 6 de junio ante Brasil y El Salvador, buscando la puesta a punto definitiva antes de sus debuts en la Copa del Mundo a mediados de junio.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y las selecciones clasificadas comenzaron a disputar sus encuentros de preparación de cara a la gran cita en Norteamérica. En las últimas horas, los combinados de Catar y Egipto salieron a la cancha en dos compromisos que dejaron saldos muy opuestos. Mientras los asiáticos tropezaron en Dublín, los africanos festejaron en El Cairo en el inicio de una seguidilla de amistosos que servirá para pulir los últimos detalles antes del debut oficial de junio.
Con Salah en el banco, Egipto festejó
Los "Faraones" arrancaron su preparación con el pie derecho al vencer por 1-0 a Rusia en un amistoso celebrado en El Cairo. El héroe de la jornada fue Mostafa Ziko, quien apareció sin marca para conectar de cabeza a los 65 minutos y sellar la victoria de los dirigidos por Hossam Hassan. El encuentro sirvió para que el seleccionador probara múltiples opciones: hizo 10 cambios en total. Entre las notas positivas destacó el regreso del defensor Mohamed Abdelmoneim tras una larga lesión y el despliegue ofensivo de Omar Marmoush, mientras que la gran estrella, Mohamed Salah, permaneció en el banco de suplentes sin sumar minutos tras haberse incorporado recientemente a la concentración después de cerrar su etapa en Liverpool.
BUUUUUUUUT ZIKO !— Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) May 28, 2026
Première sélection pour le buteur du Pyramids FC et premier but sur une belle tête !
🇪🇬 ÉGYPTE 1-0 Russie 🇷🇺 pic.twitter.com/Ea690ZlQSz
Los egipcios continuarán su puesta a punto el próximo 6 de junio cuando se enfrenten a Brasil ya en territorio estadounidense. Será la última prueba antes de iniciar su participación en el Grupo G del Mundial, zona en la que los africanos debutarán el 15 de junio contra Bélgica en Seattle, para luego enfrentar a Nueva Zelanda el 22 de junio en Vancouver y concluir la fase regular nuevamente en Seattle, ante Irán el 27 de junio.
Catar tropezó ante Irlanda
La selección catarí sumó una ajustada derrota en su penúltimo examen previo al debut mundialista tras caer por 1-0 ante Irlanda en el Estadio Aviva. El único tanto del encuentro llegó de forma tempranera, a los 4 minutos, gracias a un certero cabezazo de Nathan Collins tras un tiro libre. El partido estuvo marcado por la fricción y las tarjetas rojas, ya que Irlanda se quedó con diez jugadores antes del descanso por la expulsión de Jack Moylan y Catar también terminó diezmado por la roja directa a Almoez Ali a los 78 minutos. El conjunto asiático busca cambiar la imagen respecto a su propio Mundial hace cuatro años, donde finalizó en el último lugar del grupo.
| GOAL: NATHAN COLLINS OPENS THE SCORING FOR IRELAND IN THE FRIENDLY MATCH!— Futball Centa (@futballcenta) May 28, 2026
🇮🇪 Ireland 1-0 Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/6cdtNxq4Lo
De cara a lo que viene, Catar tendrá una última prueba ante El Salvador el próximo sábado 6 de junio en Los Ángeles, antes de meterse de lleno en la exigencia del Grupo B. Su estreno oficial en la Copa del Mundo está programado para el 13 de junio frente a Suiza en San Francisco, para luego medirse contra Canadá el 18 de junio en Vancouver y cerrar la primera fase ante Bosnia y Herzegovina el 24 de junio en Seattle.
La agenda para hoy
A partir del mediodía de hoy, continuará la acción para las selecciones mundialistas con cuatro encuentros:
12:30: Irán vs Gambia (en Turquía).
13: Irak vs Andorra (en España).
13: Sudáfrica vs Nicaragua (en Sudáfrica).
16: Bosnia - Herzegovina vs Macedonia del Norte (en Bosnia).