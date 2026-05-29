Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Los "Faraones" arrancaron su preparación con el pie derecho al vencer por 1-0 a Rusia en un amistoso celebrado en El Cairo. El héroe de la jornada fue Mostafa Ziko, quien apareció sin marca para conectar de cabeza a los 65 minutos y sellar la victoria de los dirigidos por Hossam Hassan. El encuentro sirvió para que el seleccionador probara múltiples opciones: hizo 10 cambios en total. Entre las notas positivas destacó el regreso del defensor Mohamed Abdelmoneim tras una larga lesión y el despliegue ofensivo de Omar Marmoush, mientras que la gran estrella, Mohamed Salah, permaneció en el banco de suplentes sin sumar minutos tras haberse incorporado recientemente a la concentración después de cerrar su etapa en Liverpool.