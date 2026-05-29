"¡Salió la lista!": El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial
El delantero de 25 años fue la gran figura del Palmeiras tras aportar tres asistencias en la goleada por la Copa Libertadores. En pleno campo de juego, un periodista le confirmó en vivo que forma parte de la nómina definitiva de Lionel Scaloni para disputar la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- El delantero José Manuel López se enteró en vivo de su convocatoria a la Selección Argentina para el Mundial 2026 durante una nota tras un partido de la Libertadores en Brasil.
- La lista se publicó minutos antes del partido de Palmeiras, impidiéndole revisar su celular. López fue la gran figura del encuentro al dar tres asistencias en la goleada 4-1.
- Con 25 años, el delantero se suma al plantel de Scaloni ante la baja por lesión de Joaquín Panichelli y viajará este sábado para acoplarse a los entrenamientos de la Selección.
José Manuel "Flaco" López protagonizó uno de los momentos más curiosos del año al enterarse de su convocatoria definitiva para el Mundial 2026 en plena entrevista televisiva post-partido. El delantero de 25 años acababa de ser la gran figura de Palmeiras en la goleada 4-1 ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, un encuentro en el que fue determinante al brindar tres asistencias para sellar la clasificación de su equipo a los octavos de final.
Al término del compromiso en el Allianz Parque, un cronista le consultó en el campo de juego cuándo se había enterado de la noticia. Ante la cauta respuesta del ex Lanús argumentando que la nómina aún no era pública, el periodista lo interrumpió: "¡Salió la lista oficial, salió! Tienes la plaza asegurada". Sorprendido, el atacante asimiló el impacto en vivo: "Me estoy enterando ahora. Estoy muy feliz, cumpliendo el sueño de disputar un Mundial con mi país".
Un periodista entrevista a Flaco López después del partido de Libertadores y LO FELICITA por la convocatoria al MUNDIAL.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 29, 2026
El Flaco le responde que la lista todavía NO SALIÓ, el periodista le dice que sí y a él se le dibuja una sonrisa…
Momentazo. pic.twitter.com/OB5JKcKXF1 https://t.co/0IwfOKsaCw
La insólita situación se debió a un cruce de horarios: la lista de Lionel Scaloni se difundió en las redes sociales a las 18:45, apenas quince minutos antes de que el árbitro diera el pitazo inicial en São Paulo, lo que impidió que el futbolista revisara su teléfono en el vestuario. Sin saberlo, López salió a jugar y destrozó a la defensa colombiana participando directamente en los tantos de Jhon Arias y Allan, permitiéndole al conjunto de Abel Ferreira avanzar de ronda como escolta en su zona.
De cara a la Copa del Mundo en Norteamérica, el delantero de 1,90 metros aparece en la consideración del cuerpo técnico por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. López, que ya registraba dos partidos con la Albiceleste en las convocatorias de finales de 2025, terminó de asegurar su boleto definitivo tras la sensible baja por lesión ligamentaria de Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo). Tras la ovación de los hinchas brasileños al ser reemplazado, el atacante confirmó que este sábado viajará para sumarse a la delegación nacional.