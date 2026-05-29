"¡Salió la lista!": El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

La insólita situación se debió a un cruce de horarios: la lista de Lionel Scaloni se difundió en las redes sociales a las 18:45, apenas quince minutos antes de que el árbitro diera el pitazo inicial en São Paulo, lo que impidió que el futbolista revisara su teléfono en el vestuario. Sin saberlo, López salió a jugar y destrozó a la defensa colombiana participando directamente en los tantos de Jhon Arias y Allan, permitiéndole al conjunto de Abel Ferreira avanzar de ronda como escolta en su zona.