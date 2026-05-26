Le robaron el pasaporte en su propia boda y Arabia Saudita teme perder a una de sus figuras para el Mundial 2026
El lateral Saud Abdulhamid sufrió el robo de su pasaporte y otras pertenencias mientras celebraba su boda en Ámsterdam. La Federación Saudí trabaja de urgencia para que una de sus figuras pueda llegar al debut mundialista frente a Uruguay.
Resumen para apurados
- El futbolista de Arabia Saudita Saud Abdulhamid sufrió el robo de su pasaporte durante su boda en Ámsterdam, poniendo en riesgo su viaje para el Mundial 2026.
- El hecho ocurrió al ser forzado su vehículo. La Federación Saudí y la embajada en Países Bajos tramitan documentación de urgencia tras postergarse su viaje a Riad.
- La selección saudí teme perder a una de sus figuras clave para el debut del 15 de junio ante Uruguay, en un grupo que también integran España y Cabo Verde.
La selección de Arabia Saudita atraviesa horas de preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026. Saud Abdulhamid, uno de los futbolistas más importantes del equipo, fue víctima de un robo mientras celebraba su propia boda en Ámsterdam y su presencia en la Copa del Mundo quedó envuelta en incertidumbre.
El lateral derecho había viajado a los Países Bajos luego de cerrar una destacada temporada en Europa, donde se consagró campeón de la Copa de Francia con el Lens. Sin embargo, lo que debía ser un momento de felicidad terminó convirtiéndose en un verdadero problema para el futbolista saudí.
Según informó la Federación Saudí de Fútbol, mientras Abdulhamid participaba de la ceremonia junto a su familia, delincuentes forzaron su vehículo particular y le robaron varias pertenencias personales. Entre los objetos sustraídos se encontraba su pasaporte, documento indispensable para viajar rumbo a Riad e incorporarse a los entrenamientos de la selección.
La situación obligó al defensor a retrasar su llegada al campo de entrenamiento y generó alarma dentro del cuerpo técnico saudí, que espera contar con una de sus piezas clave para el debut mundialista.
A través de un comunicado oficial, la federación confirmó la “llegada tardía” del jugador y aseguró que ya se encuentra trabajando junto al Ministerio de Deportes y la Embajada de Arabia Saudita en los Países Bajos para acelerar los trámites y emitir nueva documentación de emergencia.
El tiempo, sin embargo, empieza a jugar en contra. Arabia Saudita integrará el Grupo H y debutará el 15 de junio frente a Uruguay, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Luego deberá enfrentarse a España el 21 de junio y cerrará la fase de grupos ante Cabo Verde el 26.
Mientras avanzan las gestiones diplomáticas y administrativas, en Arabia Saudita esperan resolver el inconveniente cuanto antes para evitar una baja sensible en la antesala del torneo más importante del planeta.