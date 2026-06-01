Seguridad

Crimen de Agostina Vega: “El fiscal sugirió que el cuerpo fue desmembrado”

La causa avanza con un único detenido y bajo la hipótesis de femicidio. La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para determinar cómo ocurrió el crimen y si hubo participación de otras personas.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Raúl Garzón investiga a Claudio Barrelier por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años hallada desmembrada en Córdoba tras una intensa búsqueda.
  • El sospechoso fue detenido tras ser captado por cámaras con la víctima. Pruebas de luminol en su casa y la activación del celular de la joven refuerzan la hipótesis fiscal.
  • La fiscalía aguarda los resultados de la autopsia para cambiar la imputación a femicidio, determinar si existieron cómplices y esclarecer el móvil del asesinato en Córdoba.
Resumen generado con IA

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, continúa generando conmoción y abre múltiples interrogantes en torno a las circunstancias del hecho, la investigación judicial y el contexto que rodea al principal acusado. En ese marco, Alejandra García Krizanec, periodista de esa ciudad, brindó un detallado panorama a LA GACETA sobre el estado de la causa y los elementos que, hasta el momento, surgen de la investigación.

“El fiscal dio a entender que la descuartizaron”, señaló la comunicadora, al describir uno de los aspectos más estremecedores del caso. Según explicó, si bien la causa aún se encuentra formalmente caratulada como homicidio, se espera que en las próximas horas el fiscal Raúl Garzón modifique la imputación a femicidio, en función de los elementos recolectados y los resultados de la autopsia.

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De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Agostina habría sido asesinada en una vivienda del barrio Cofico, señalada como el lugar del hecho. Posteriormente, su cuerpo habría sido desmembrado para facilitar su traslado, lo que derivó en el hallazgo de distintos restos en una zona descampada al sur de la ciudad. La confirmación oficial de estos elementos dependerá del informe forense, que se aguarda con expectativa.

El único detenido e imputado es Claudio Barrelier, sobre quien pesan fuertes indicios. Entre ellos, registros de cámaras de seguridad que lo ubican junto a la víctima la noche del hecho y evidencias que lo muestran trasladando objetos sospechosos horas después. Además, pericias con luminol en la vivienda habrían reforzado la hipótesis de que el crimen ocurrió en ese lugar.

AGOSTINA VEGA. La adolescente fue hallada sin vida después de siete días de búsqueda y dos jornadas de intensos rastrillajes. AGOSTINA VEGA. La adolescente fue hallada sin vida después de siete días de búsqueda y dos jornadas de intensos rastrillajes. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE

En cuanto al desarrollo de la causa, García Krizanec remarcó que existen varios puntos firmes. Por un lado, el padre de la víctima es, hasta el momento, el único querellante. La madre, en cambio, no fue aceptada en ese rol, ya que la fiscalía investiga posibles responsabilidades o situaciones de vulnerabilidad en el entorno familiar.

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Otro dato relevante es que el teléfono celular de Agostina fue encendido luego del crimen, según confirmó el propio fiscal a partir de peritajes técnicos. Este elemento podría resultar clave para reconstruir los movimientos posteriores al asesinato.

Respecto del acusado, la periodista indicó que se encuentra alojado en el servicio penitenciario bajo medidas de resguardo, tras evaluaciones psicológicas que advirtieron riesgo para su integridad. Desde el penal desmintieron versiones sobre un intento de suicidio.

Uno de los aspectos centrales que aún no ha sido esclarecido es el móvil del crimen. “Es el punto neurálgico de la investigación”, explicó García Krizanec. En ese sentido, no se descarta la posible participación de otras personas, lo que amplía el alcance de la pesquisa.

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La causa también se vio atravesada por cuestionamientos en torno a vínculos políticos del acusado y declaraciones públicas que generaron polémica. Sin embargo, la periodista advirtió sobre la necesidad de mantener el foco en la investigación judicial y en el esclarecimiento del hecho, evitando especulaciones que puedan entorpecer el proceso.

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