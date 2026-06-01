Crimen de Agostina Vega: “El fiscal sugirió que el cuerpo fue desmembrado”

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, continúa generando conmoción y abre múltiples interrogantes en torno a las circunstancias del hecho, la investigación judicial y el contexto que rodea al principal acusado. En ese marco, Alejandra García Krizanec, periodista de esa ciudad, brindó un detallado panorama a LA GACETA sobre el estado de la causa y los elementos que, hasta el momento, surgen de la investigación.