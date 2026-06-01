Boleto gratuito para jubilados en Tucumán: cronograma de entrega, requisitos y vacunación

Nicastro resaltó la importancia de este acompañamiento sanitario en la época del año. "En esta ocasión va a estar presente el Siprosa, y en estos casos, puntualmente, es muy importante por la época de la vacunación contra la gripe. Invitamos a todos aquellos jubilados que no se hayan vacunado todavía a acercarse para que en el Complejo puedan adquirir la vacuna", afirmó.