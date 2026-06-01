Boleto gratuito para jubilados en Tucumán: cronograma de entrega, requisitos y vacunación

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inició esta semana la entrega del Boleto Gratuito para 90.000 jubilados en el Complejo Belgrano para facilitar y garantizar su movilidad en la provincia.
- El reparto se realiza por terminación de DNI para los meses de junio a agosto. El operativo suma una campaña de vacunación antigripal de Siprosa para proteger a los beneficiarios.
- Aunque se planea implementar una tarjeta magnética a futuro, el proceso está demorado por falta de conectividad rural, evidenciando los desafíos de infraestructura de la región.
La Secretaría de Transporte de la Provincia inició una nueva etapa de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados. El operativo central se lleva a cabo en el Complejo Belgrano, de 7 a 13, y se extenderá durante toda la semana bajo el siguiente cronograma según la terminación del DNI:
- Lunes: 0 y 1
- Martes: 2 y 3
- Miércoles: 4 y 5
- Jueves: 6 y 7
- Viernes: 8 y 9
Detalles del beneficio
Los boletos entregados corresponden a los meses de junio, julio y agosto, y tendrán vigencia hasta el 10 de septiembre. El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, precisó que de los 90.000 beneficiarios totales, unos 36.000 pertenecen a la Capital y el resto al interior provincial, donde cada comuna y municipio organiza su propio operativo de entrega.
Los trámites de los beneficiarios
- ¿Puede retirar otra persona? Sí, siempre que presente el **DNI físico** tanto del titular como del tercero que realiza el trámite.
- ¿Hay nuevas inscripciones? Por el momento no. Se anunciarán próximamente cuando el sistema esté habilitado.
- ¿Cuándo se usará tarjeta magnética? La implementación de la tarjeta sigue en proceso, demorada principalmente por la falta de conectividad en algunas zonas rurales del interior.
Vacunación antigripal en el operativo
La Secretaría de Transporte sumó al operativo los servicios del Sistema Provincia de Salud (Siprosa), para una campaña de vacunación antigripal.
Nicastro resaltó la importancia de este acompañamiento sanitario en la época del año. "En esta ocasión va a estar presente el Siprosa, y en estos casos, puntualmente, es muy importante por la época de la vacunación contra la gripe. Invitamos a todos aquellos jubilados que no se hayan vacunado todavía a acercarse para que en el Complejo puedan adquirir la vacuna", afirmó.