Reclamo por el transporte: concejales reprocharon el pedido de aumento del boleto

“Hemos visto tantas veces esta situación que los tucumanos ya ni siquiera podemos sorprendernos. Ya está en marcha la coreografía de la suba del boleto y la amenaza a los trabajadores de pagarles el sueldo en diferido es la última carta. Nos quieren llevar de las narices a votar un aumento que no vamos a convalidar. Mientras no se discuta el servicio y envíen los pliegos, seguiremos votando sistemáticamente en contra”, reclamaron los concejales.