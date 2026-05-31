Política

Reclamo por el transporte: concejales reprocharon el pedido de aumento del boleto
Reclamo por el transporte: concejales reprocharon el pedido de aumento del boleto
Hace 3 Hs

Los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical) rechazaron el pedido de aumento para el transporte público impulsado por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). En cambio, exigieron que se envíen los pliegos para renovar las concesiones de las líneas de colectivos.

“Hemos visto tantas veces esta situación que los tucumanos ya ni siquiera podemos sorprendernos. Ya está en marcha la coreografía de la suba del boleto y la amenaza a los trabajadores de pagarles el sueldo en diferido es la última carta. Nos quieren llevar de las narices a votar un aumento que no vamos a convalidar. Mientras no se discuta el servicio y envíen los pliegos, seguiremos votando sistemáticamente en contra”, reclamaron los concejales.

El sector del transporte se mantiene en tensiones, además de la tarifa, por la propuesta de Aetat a UTA para el pago en tres partes de los sueldos y del aguinaldo. El gremio formalizó su rechazo el viernes, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes.

Temas Unión Tranviarios AutomotorAsociación de Empresarios del Transporte Automotor de TucumánJosé María CaneladaCrisis del transporteGustavo Cobos
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