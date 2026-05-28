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Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: qué cambió y cómo gestionar el beneficio

La Secretaría de Transporte aclaró que continúa vigente el derecho a viajar sin cargo en micros de larga distancia, a pesar de la eliminación de los subsidios a las empresas.

Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: qué cambió y cómo gestionar el beneficio
Colectivos
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Transporte de Argentina confirmó el martes 27 que personas con discapacidad y pacientes críticos mantendrán el beneficio de pasajes gratuitos de larga distancia.
  • La aclaración ocurre tras la Resolución 28/2026, que eliminó subsidios a las empresas de transporte, pero sin alterar las leyes nacionales que garantizan el beneficio gratuito.
  • A pesar de la desregulación del sector, se garantiza el acceso al transporte para sectores vulnerables, quienes podrán seguir gestionando sus pasajes con el CUD y DNI.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Transporte aclaró el pasado martes 27, que las personas con discapacidad, los pacientes oncológicos pediátricos y las personas trasplantadas conservarán el acceso a los pasajes gratuitos en micros de larga distancia. Esta confirmación surge para llevar tranquilidad a los usuarios ante la reciente publicación de una normativa oficial que modificó el sistema previo. De este modo, el beneficio de gratuidad para estos sectores vulnerables se mantiene plenamente vigente.

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

Pasajes gratis para personas con discapacidad: qué cambia tras la nueva resolución del Gobierno

La precisión estatal ocurrió después de que el Gobierno nacional oficializara la Resolución 28/2026. Dicha medida eliminó el esquema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte para cubrir el costo de los boletos sin cargo. A pesar de la quita de estos subsidios a las compañías del sector, las autoridades ratificaron la continuidad del derecho para los pasajeros contemplados en las leyes de protección vigentes.

¿Qué decía la resolución sobre los pasajes gratuitos y qué cambió?

Según explicó oficialmente el organismo, la normativa no modifica ni elimina el derecho al transporte gratuito contemplado en distintas leyes nacionales, por lo que las empresas continúan obligadas a otorgar pasajes sin cargo en servicios de larga distancia para personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños, niñas y adolescentes con cáncer. Este beneficio sigue plenamente respaldado por el marco legal vigente de las Leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

La nueva medida elimina el sistema de reintegros económicos que el Estado nacional abonaba a las compañías de transporte para compensar el costo de esos boletos gratuitos, un régimen vigente desde 2018 que funcionaba bajo un esquema de subsidios y tarifas reguladas. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que este mecanismo perdió sentido tras la desregulación del transporte automotor impulsada a través del Decreto 883/2024.

Cómo sacar pasajes gratis para personas con discapacidad

Las personas alcanzadas por el beneficio pueden continuar gestionando los boletos gratuitos para viajes interjurisdiccionales a través de los canales habituales de las empresas de transporte.

Para acceder al beneficio se requiere:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en caso de corresponder

Documento Nacional de Identidad

Solicitud previa ante la empresa de transporte

En el caso de pacientes oncológicos pediátricos y personas trasplantadas, deberán presentarse las acreditaciones médicas correspondientes.

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