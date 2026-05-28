Pasajes gratuitos para personas con discapacidad: qué cambió y cómo gestionar el beneficio

La precisión estatal ocurrió después de que el Gobierno nacional oficializara la Resolución 28/2026. Dicha medida eliminó el esquema de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte para cubrir el costo de los boletos sin cargo. A pesar de la quita de estos subsidios a las compañías del sector, las autoridades ratificaron la continuidad del derecho para los pasajeros contemplados en las leyes de protección vigentes.