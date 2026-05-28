Política

Precio del boleto: "El Concejo exige la información que necesita", planteó Carlos Ale

El edil del PJS, que integra la comisión de Transporte, explicó que la postura de requerir datos "no es antojadiza".

CONCEJAL. Carlos Ale.
CONCEJAL. Carlos Ale.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El concejal de Tucumán Carlos Ale defendió postergar el aumento del boleto de colectivo hasta recibir informes oficiales de las empresas para justificar la medida.
  • Ante los reclamos empresarios, Ale recordó que el sector recibió aumentos y subsidios hace seis meses, por lo que el Concejo exige transparencia antes de tomar una decisión.
  • La comisión de Transporte evaluará los informes la próxima semana para definir si autoriza la suba, buscando equilibrar las tarifas y la sustentabilidad del servicio.
Resumen generado con IA

El concejal Carlos Ale (PJS), que integra la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la Capital, defendió la postura de ese grupo de trabajo de esperar los informes oficiales antes de adoptar definiciones respecto al valor del boleto, en medio de los reclamos de empresarios por la crisis que arrastra el sector.

"La visita del secretario de Movilidad Urbana (Carlos Arnedo) no nos dio claridad para poder avanzar o no con la suba", señaló el edil del alfarismo.

Ale señaló que, a través de los medios, se expresaron opiniones en las que todo parece "justificado". "Pero donde se tiene que justificar un aumento es en el Concejo Deliberante. Acá eso no llegó. Así que, obviamente, es una situación que dilata este tema", indicó.

También fue consultado sobre los dichos del vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta. "Yo tomo esas declaraciones como algo que tiene que ver con la relación que él entabló con la secretaria de Gobierno, con el secretario de Movilidad Urbana y los compromisos que asumieron ellos tres, donde no estaba involucrado el Concejo. Si los funcionarios municipales involucraron al Concejo en cierta parte de esa conversación o arreglos que puedan haber tenido, hicieron mal, porque hoy el Concejo tiene su tiempo", añadió.

E insistió con que la postura "no es antojadiza ni caprichosa". "Necesitamos saber cuál es el estado de las empresas para poder avanzar en la suba o no del boleto, sobre todo porque estamos manejando dinero público. Y ellos (por los empresarios) han tenido un aumento hace seis meses. Y en esos seis meses se le dio un préstamo por compensación tarifaria y aparte se le dio la compensación todos los meses, tanto provincial como municipal. Entonces, lo que necesitamos los concejales es tener toda esa información para ver si realmente podemos avanzar en en la actualización del valor del boleto", afirmó.

Recalcó luego que los plazos dependen de los criterios que adopte la comisión de Transporte. "Hemos trabajado el miércoles (pasado) con la información que teníamos, no están dadas las condiciones dentro de la comisión para un dictamen. Esperaremos a ver qué pasa la próxima semana", anticipó.

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