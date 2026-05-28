Precio del boleto: "El Concejo exige la información que necesita", planteó Carlos Ale

E insistió con que la postura "no es antojadiza ni caprichosa". "Necesitamos saber cuál es el estado de las empresas para poder avanzar en la suba o no del boleto, sobre todo porque estamos manejando dinero público. Y ellos (por los empresarios) han tenido un aumento hace seis meses. Y en esos seis meses se le dio un préstamo por compensación tarifaria y aparte se le dio la compensación todos los meses, tanto provincial como municipal. Entonces, lo que necesitamos los concejales es tener toda esa información para ver si realmente podemos avanzar en en la actualización del valor del boleto", afirmó.