Beneficio para jubilados: se entregará el Boleto Gratuito para junio, julio y agosto

Resumen para apurados
- Tucumán entregará desde el 1 de junio el Boleto Gratuito para Jubilados en el Complejo Belgrano para garantizar el acceso al transporte público de más de 90.000 adultos mayores.
- La distribución presencial se realizará de 7 a 13 horas según la terminación del DNI, renovando un beneficio cuyos tickets previos perderán vigencia en los próximos días.
- Esta medida asegura la movilidad de miles de beneficiarios hasta el 31 de agosto, mientras se espera que los municipios del interior provincial anuncien sus cronogramas.
El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia anunció que comenzará un nuevo ciclo de entrega del Boleto Gratuito para Jubilados en Tucumán. Más de 90.000 jubilados se verán beneficiados en todo el territorio de la provincia. En San Miguel de Tucumán, la entrega será nuevamente en el Complejo Belgrano.
Los departamentos, municipios y comunas del interior aún no tienen fecha de entrega confirmada para los jubilados que allí residan. Sin embargo, se espera que próximamente se anuncien las fechas de sus operativos de entrega.
Boleto Gratuito para Jubilados: cronograma
Un nuevo trimestre empieza, lo que implica que los últimos boletos entregados perderán su vigencia en estos días. La Provincia actualizará el beneficio por, al menos, un trimestre más. Los próximos tickets a entregarse podrán utilizarse para viajar en las líneas urbanas e interurbanas hasta el 31 de agosto.
Desde el 1 de junio, el Gobierno retomará la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados, un beneficio que garantiza el acceso al transporte público para miles de adultos mayores de toda la provincia. La entrega se hará de 7 a 13 y volverá a organizarse según la terminación del DNI de los beneficiarios.
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 1 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: martes 2 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 3 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 4 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 5 de junio