Historias de trasplantes en Tucumán: “Porque ellos donaron sus órganos, nosotras vivimos”

“Donar es el acto de mayor amor y altruismo que una persona puede realizar por quienes están en lista de espera”, sostiene. Y agrega que dar testimonio de su experiencia es una forma de demostrar que detrás de cada trasplante existe una historia de esperanza. “Poder hablar de la vida de un paciente trasplantado es ratificar que existen la generosidad, el amor y la posibilidad de mejorar la calidad y la cantidad de vida”, manifiesta.