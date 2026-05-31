Los miedos y dudas antes de usar pastillas anticonceptivas

La seguridad en el uso de las pastillas está en constante debate en el ámbito médico. La OMS publicó a fines del año pasado la 6° edición de los criterios de elegibilidad para el uso de las mismas. Franco Erbetta, médico de Familia, sostuvo que no hay que simplificar el tema. La pastilla tiene contraindicaciones: “desde las más frecuentes como náuseas, cefalea o cambios en el estado de ánimo, hasta otras menos comunes pero más relevantes como el aumento del riesgo trombótico en determinados perfiles”.