Donación de órganos: Tucumán, entre las provincias más solidarias

Tucumán se encuentra entre las tres provincias con mayores índices de donación de órganos de Argentina. En lo que va del año ya se realizaron 60 trasplantes, entre riñones y médula ósea.
Así lo destacó el Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se realizó ayer en la plaza Independencia. El funcionario remarcó que detrás de cada trasplante existe una cadena de solidaridad que comienza con la decisión de donar.
Más allá de los números y las estadísticas, la jornada estuvo marcada por los testimonios de quienes atravesaron la experiencia de donar o recibir un órgano.
Una de ellas fue María Rosa Espadafora, integrante de la Fundación Transplantivida y donante viva de un riñón para su hermana, quien permaneció durante 15 años conectada a una máquina de diálisis.
“Esa experiencia cambió mi vida y me impulsó a trabajar en la concientización. Hoy recorremos escuelas durante todo el año para contar lo importante que es donar”, relató.
También compartió su historia Omar Álvarez, paciente trasplantado renal. “Estuve siete años en diálisis y hace casi quince años me trasplantó mi hermano menor. Después del trasplante se puede llevar una vida normal, con cuidados, pero plenamente activa”, contó.