Habló el papá de Agostina Vega y cuestionó a la mamá de la adolescente desaparecida: “Pido que digan la verdad"

Las críticas a la madre de Agostina

Durante la entrevista, el padre de la adolescente también cuestionó las decisiones tomadas por la madre de la joven en relación con las personas que frecuentaba. “Porque sí, está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevás a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente?”, expresó.