Habló el papá de Agostina Vega y cuestionó a la mamá de la adolescente desaparecida: “Pido que digan la verdad"
Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, aseguró que Claudio Barrelier no habría actuado solo y cuestionó el entorno de la adolescente desaparecida. Además, pidió que quienes tengan información relevante colaboren con la investigación que se desarrolla en Córdoba.
Resumen para apurados
- Gabriel Vega, padre de la adolescente desaparecida Agostina, cuestionó a la madre de la menor y afirmó en Córdoba que el único detenido por el caso, Claudio Barrelier, tuvo cómplices.
- El padre de la joven de 14 años reveló que grabó una charla clave con el sospechoso antes de su detención y criticó las decisiones del entorno familiar respecto a sus relaciones.
- La grabación obtenida por el padre ya fue incorporada a la investigación judicial en Córdoba, mientras continúan los operativos de búsqueda y el reclamo de verdad de la familia.
Mientras continúan los operativos para encontrar a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, su padre aseguró que mantuvo un encuentro cara a cara con Claudio Barrelier antes de que fuera detenido y que registró una conversación que hoy forma parte de la investigación judicial.
En una entrevista reciente, el hombre apuntó contra personas cercanas al entorno de su hija y aseguró que, a su entender, el único detenido de la causa no habría actuado solo. Además, cuestionó a la madre de la joven por su relación con Claudio Barrelier y reclamó que quienes tengan información relevante colaboren con la Justicia.
Gabriel Vega cree que Claudio Barrelier tuvo cómplices
Gabriel fue contundente al referirse al avance de la investigación y sostuvo que no cree que el principal sospechoso haya actuado sin ayuda. “Para mí tiene ayuda. Solo no ha actuado. Hay gente que está implicada, hay cómplices”, afirmó al ser consultado sobre su hipótesis respecto de lo ocurrido con Agostina.
Si bien evitó formular acusaciones directas contra personas específicas, insistió en que existen aspectos de la causa que todavía deben esclarecerse y pidió que quienes conozcan detalles relevantes los aporten a los investigadores.
Las críticas a la madre de Agostina
Durante la entrevista, el padre de la adolescente también cuestionó las decisiones tomadas por la madre de la joven en relación con las personas que frecuentaba. “Porque sí, está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevás a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente?”, expresó.
Además, hizo referencia a las distintas versiones que, según él, fueron surgiendo durante el desarrollo de la investigación. “Al principio que no lo conocía, después que lo conocía, después que terminó siendo el novio y así se fue desglosando esta investigación”, señaló.
Gabriel también pidió que cualquier persona que posea información relevante la aporte a la Justicia. “Yo pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas; si fuiste responsable de alguna cosa, y bueno, hacete cargo mamá, o hacete cargo papá. El que nada debe, nada teme”, manifestó.
El recuerdo de Agostina y el compromiso de seguir buscándola
Al hablar sobre su hija, Gabriel recordó que siempre intentó advertirle sobre los riesgos de confiar en desconocidos. “Agos era una persona muy confianzuda, porque era inocente. Mi hija era así, ella confiaba mucho en la gente y yo le decía: ‘No seas así, no confíes en la gente’”, relató.
También contó que actualmente no mantiene relación con la madre de la adolescente y que, pese a haberse cruzado en distintas dependencias vinculadas a la causa, prefiere no tener contacto con ella.
Finalmente, visiblemente emocionado, reafirmó su decisión de continuar buscando a su hija hasta obtener respuestas. “Yo soy papá y voy a seguir siendo papá toda la vida, no importa el resultado”, expresó entre lágrimas. Y concluyó: “No voy a parar hasta encontrar a Agostina, es mi hija y es lo único que tengo, lo único que me queda”.