Guerra en Medio Oriente: Irán condiciona cualquier pacto con EE.UU. al respeto de sus derechos

“No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní”, dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un video transmitido por la televisión estatal. Añadió que los negociadores iraníes “no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas”. El gobierno de Teherán reclama entre otros que se desbloqueen 12.000 millones de dólares en activos congelados y que se incluya a Líbano en un acuerdo global.