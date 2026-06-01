Guerra en Medio Oriente: Irán condiciona cualquier pacto con EE.UU. al respeto de sus derechos

Irán condicionó ayer cualquier acuerdo con Estados Unidos a que se garanticen sus “derechos”, subrayando que no cree “ni en las palabras ni en las promesas” de Washington en las negociaciones en curso para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
Mientras que en los últimos días los dos países parecían acercarse a un acuerdo, el diario The New York Times informó, sin más detalles, que el presidente estadounidense había endurecido su propuesta y enviado una nueva versión de un posible protocolo de acuerdo a Teherán.
“No aprobaremos ningún acuerdo hasta que tengamos la certeza de que se han respetado los derechos del pueblo iraní”, dijo el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en un video transmitido por la televisión estatal. Añadió que los negociadores iraníes “no confían ni en las palabras del enemigo ni en sus promesas”. El gobierno de Teherán reclama entre otros que se desbloqueen 12.000 millones de dólares en activos congelados y que se incluya a Líbano en un acuerdo global.
Tras semanas de negociaciones marcadas por duras declaraciones y ocasionales brotes de violencia, todavía no hay acuerdo para poner fin formalmente a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz.
Trump ha dicho que sus prioridades son evitar que Irán desarrolle armas nucleares y reabrir Ormuz, una ruta comercial clave para el comercio de gas y petróleo. “La garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear”, le dijo Trump a Lara Trump, su nuera y también presentadora de un programa en Fox News.
Sin embargo, las partes parecen lejos de un acuerdo en temas clave, como el programa nuclear, e Irán califica de “infundadas” las declaraciones de Trump sobre la destrucción de sus reservas de uranio enriquecido.
En su entrevista en Fox News, Trump dijo que ahora no “tiene prisa”. “De forma lenta pero segura estamos logrando, creo, lo que queremos y si no obtenemos lo que queremos, vamos a terminar de otra manera”, aseguró.
Uno de los objetivos de guerra declarados por Washington era la destrucción del programa de misiles balísticos de Irán.
El general Dan Caine, el máximo oficial militar de Estados Unidos, llegó a estimar en abril que las fuerzas estadounidenses habían atacado más del 80% por ciento de las instalaciones iraníes de misiles. Sin embargo, CNN informó que un análisis de imágenes satelitales mostró que Teherán ha podido excavar de nuevo 50 de las 69 entradas de túneles alcanzadas por los ataques estadounidenses en 18 sitios subterráneos de misiles.
El conflicto empezó el 28 de febrero con los ataques a Irán de Israel y Estados Unidos y luego se extendió a otros países del Golfo hasta la tregua acordada el 8 de abril. Aunque los ataques diarios en Irán y el Golfo han cesado, siguen algunos bombardeos esporádicos. El sábado, la Guardia Revolucionaria iraní derribó un dron militar estadounidense que estaba “a punto de entrar” en sus aguas territoriales, según informó el canal estatal IRIB. Washington no ha confirmado el incidente.
Los peores combates desde el alto el fuego se produjeron a principios de esta semana, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron el puerto iraní de Bandar Abás, desatando una respuesta armada de Irán.
Pese a ello siguen las negociaciones, con mensajes contradictorios de las partes.
Trump asegura que Irán se ha comprometido a no cobrar “peajes” en el estrecho de Ormuz, pero la agencia oficial de noticias iraní Fars lo desmintió.
El gobierno de Teherán insiste en que Líbano se incluya en cualquier acuerdo a pesar de los combates en curso y de la ampliación de la ofensiva del ejército israelí en el sur del país.
Israel avanza en Líbano
El ejército israelí anunció ayer la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, una etapa más en su avance terrestre en el sur para del país derrotar al grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.
“Mis instrucciones son profundizar y extender nuestro control sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbolá”, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu, asegurando que la toma de Beaufort es “una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo” en la ofensiva.
Sin embargo, el legislador de Hezbolá Hassan Fadlallah dijo que el castillo “no era un sitio militar de la resistencia”, y agregó que el hecho de que se haya izado la bandera israelí allí “debería conmover los sentimientos de todo patriota leal”.