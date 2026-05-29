Guerra en Medio Oriente: Irán y Estados Unidos pactan prorrogar un alto el fuego

TEHERÁN, Irán.- Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron un acuerdo marco para prorrogar el alto el fuego de 60 días, sujeto a aprobación del presidente Donald Trump. No obstante, una fuente cercana al equipo negociador negó a la agencia iraní Tasnim que el texto haya sido finalizado.
El reporte llegó después de que Washington y Teherán se acusaran mutuamente de violar el alto al fuego, tras una serie de ataques, tres meses después de que los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica desataran la guerra.
La información, publicada por Axios, habla de un acuerdo sobre un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.
La fuente señaló que Irán aún no había informado al mediador pakistaní y hasta que esto sea así “cualquier información procedente de fuentes occidentales carece de fundamento”.
El informe llegó poco después de las hostilidades más graves desde que se instauró el cese el fuego el 8 de abril, que trastocaron los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.
Las fuerzas estadounidenses bombardearon la ciudad portuaria de Bandar Abás. En represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron un ataque contra una base estadounidense. No precisaron cuál, pero Kuwait, aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio, lo atribuyó a Irán e indicó que marca “una peligrosa escalada”.
Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. También, la cancillería iraní condenó las “violaciones continuas del alto el fuego” por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán “tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional”.
El Ejército estadounidense, en tanto, dijo que el ataque con misil de Irán contra Kuwait es una “flagrante violación del cese el fuego”. Según un funcionario estadounidense, “estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego”, afirmó.
“Un infierno”
En este contexto, los habitantes de Teherán expresaron su preocupación. Mahtab, una peluquera de 62 años, está aliviada porque su hija se pudo marchar del país, ya que vivir allí “es un infierno”. Su hijo, contó entristecida, está obligado a “vivir al día”, sin perspectiva de futuro.
Un asunto clave del acuerdo propuesto es restablecer la navegación total en el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado por Irán y por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones globales de hidrocarburos.
El miércoles, Trump amenazó a Omán, aliado de Washington, al hablar de un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a ese país e Irán controlar Ormuz. Afirmó que los “volaría por los aires” si Muscat decidiera colaborar con esos planes. Ayer, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con sancionar a Omán si colabora con Irán en el sistema de peajes.
Omán medió en las conversaciones entre Washington y Teherán antes de la guerra y también ha sido atacado por Irán.
Ataques en Líbano
En otro frente, los bombardeos y combates prosiguen en Líbano a pesar de otro alto el fuego que, en teoría, está vigente desde el 17 de abril.
El ejército israelí afirmó que llevó a cabo un ataque selectivo en la zona de Beirut. En imágenes de AFPTV se aprecia una humareda desde una zona de los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que ataques israelíes en el sur del país mataron al menos a 14 personas, entre ellas dos niños.
El ejército israelí anunció que bombardeó objetivos de Hezbollah en Tiro, en el sur del país, un día después de advertir que consideraba “zona de combate” el territorio al sur del río Zahrani, que discurre a 40 kilómetros al norte de la frontera común.
Desde que empezó la guerra a principios de marzo, al menos 3.269 personas han muerto en ataques israelíes.