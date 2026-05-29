Guerra en Medio Oriente: Irán y Estados Unidos pactan prorrogar un alto el fuego

El ejército israelí afirmó que llevó a cabo un ataque selectivo en la zona de Beirut. En imágenes de AFPTV se aprecia una humareda desde una zona de los suburbios del sur de Beirut, bastión del movimiento proiraní Hezbollah. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que ataques israelíes en el sur del país mataron al menos a 14 personas, entre ellas dos niños.