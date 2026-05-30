Tensión en Medio Oriente: EEUU atacó un carguero que se dirigía hacia Irán
El Comando Central estadounidense informó que inutilizó un buque con bandera de Gambia tras disparar un misil contra la sala de máquinas. El episodio ocurre en medio del bloqueo marítimo sobre puertos iraníes y de negociaciones que siguen sin avances definitivos.
Resumen para apurados
- EEUU inutilizó el 29 de mayo un carguero de bandera de Gambia que se dirigía a Irán en el mar Arábigo, tras ignorar advertencias en el marco del bloqueo marítimo vigente.
- Una aeronave militar lanzó un misil Hellfire a la sala de máquinas del buque. Es el quinto barco inutilizado por EE.UU. desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes.
- El ataque eleva la tensión en Medio Oriente y amenaza el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, mientras las negociaciones diplomáticas siguen estancadas.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron este sábado que atacaron e inutilizaron un buque carguero que navegaba hacia Irán, en un nuevo episodio de máxima tensión en Medio Oriente pese al alto el fuego que continúa formalmente vigente entre Washington y Teherán.
Según comunicó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el operativo se realizó el 29 de mayo cuando el carguero M/V Lian Star, que navegaba con bandera de Gambia, intentaba llegar a un puerto iraní.
De acuerdo con la versión oficial, las autoridades militares estadounidenses realizaron más de veinte advertencias para que la embarcación modificara su rumbo o respondiera a las instrucciones emitidas por las fuerzas navales. Sin embargo, aseguraron que la tripulación no respondió a los llamados.
Ante esa situación, una aeronave militar estadounidense disparó un misil Hellfire contra la sala de máquinas del barco.
“Una aeronave estadounidense inutilizó el buque disparando un misil Hellfire contra la sala de máquinas después de que la tripulación del Lian Star no acatara las órdenes. El barco ya no se dirige a Irán”, indicó el Centcom a través de un mensaje publicado en la red social X.
Hasta el momento, Washington no informó si el ataque dejó heridos o víctimas entre los tripulantes. Tampoco trascendieron detalles sobre el estado actual del carguero ni sobre el destino de la carga que transportaba.
El incidente se produjo en medio de una situación geopolítica cada vez más delicada en la región. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes como parte de las medidas adoptadas durante el conflicto con Teherán, mientras que Irán continúa restringiendo de hecho el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos más sensibles del mundo.
Por esa vía circula una parte significativa del petróleo y del gas que abastecen a los mercados internacionales, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento genera preocupación entre gobiernos, compañías energéticas y operadores financieros.
En el mismo comunicado, el Centcom aseguró que desde el inicio del bloqueo las fuerzas estadounidenses ya inutilizaron cinco buques comerciales y desviaron otros 116 que intentaban arribar a territorio iraní.
Según Washington, estas acciones forman parte de las medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de las restricciones marítimas mientras continúan las conversaciones diplomáticas.
Aunque el alto el fuego sigue formalmente en pie, las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto y normalizar plenamente las rutas marítimas todavía no lograron avances concluyentes.