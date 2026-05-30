Tensión en Medio Oriente: EEUU atacó un carguero que se dirigía hacia Irán

El incidente se produjo en medio de una situación geopolítica cada vez más delicada en la región. Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes como parte de las medidas adoptadas durante el conflicto con Teherán, mientras que Irán continúa restringiendo de hecho el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores estratégicos más sensibles del mundo.