Guerra en Medio Oriente: Trump dice que no quiere apurar un trato con Irán

Por su parte, el líder de Hezbollah, Naim Qasem, afirmó este domingo que tiene esperanzas en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluya una tregua en Líbano. “Este acuerdo se concretará y ya hay indicios de que se va a cerrar; por lo tanto, nosotros también seremos parte (de) un acuerdo para el cese total de las hostilidades”, dijo Qasem. Afirmó, eso sí, que el desarme del grupo proiraní es inaceptable y equivale a su aniquilación, e instó al gobierno de Líbano a abandonar las negociaciones con Israel.