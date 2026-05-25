Guerra en Medio Oriente: Trump dice que no quiere apurar un trato con Irán

WASHINGTON, Estados Unidos.- Donald Trump moderó las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, a pesar de que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones.
“He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Además, afirmó que el bloqueo a los puertos iraníes “seguirá en pleno vigor” hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán.
Un alto funcionario estadounidense dijo al medio Axios que la Casa Blanca no espera un acuerdo este domingo y que un anuncio puede tomar varios días, ya que implica la aprobación de las autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Jamenei.
La cuestión del programa nuclear iraní se abordará en negociaciones posteriores, afirmaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai.
Rubio declaró al diario “The New York Times” que el acuerdo con Irán recibió el apoyo de “siete u ocho países de la región”, pero que no es posible resolver el tema “en 72 horas”.
“Las negociaciones nucleares son asuntos muy técnicos. No se puede resolver un asunto nuclear en 72 horas en la parte de atrás de una servilleta”, afirmó en una breve entrevista desde Nueva Delhi.
El diplomático había indicado previamente que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra.
El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el 8 de abril.
La cuestión nuclear
La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la propuesta en discusión incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también menciona “The Wall Street Journal”.
En cambio, la agencia iraní Tasnim reportó que pese a las conversaciones, Estados Unidos continúa bloqueando algunos puntos y citó la cuestión de los bienes iraníes congelados.
Esmail Baqai dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba “un acuerdo sobre las cuestiones importantes”. El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de “esta etapa” de diálogos, aseguró.
Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines civiles.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que él y Trump concuerdan en que un pacto final con Irán debe eliminar lo que consideran una amenaza nuclear.
“Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y retirar el material nuclear enriquecido de su territorio”, declaró en un comunicado, reportando el contenido de una conversación telefónica entre ambos dirigentes, currida el sábado a la noche.
“Derecho a defenderse”
Después de tres meses de una guerra que ha causado miles de muertos y sacudido la economía mundial, rige desde el 8 de abril un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.
En el frente libanés, el ejército israelí llamó a evacuar una decena de localidades en el sur y el este de Líbano, antes de una andanada de bombardeos contra posiciones del movimiento chiita Hezbollah, pese a la tregua vigente desde el 17 de abril.
Las autoridades de Líbano reportaron dos muertos en ataques israelíes en el sur del país, y que, el día anterior, otro ataque israelí mató a 11 personas, entre ellas seis mujeres y un niño
Netanyahu dice que Trump le reiteró que Israel tiene el derecho a defenderse de amenazas en “todos los frentes, incluido Líbano”.
Por su parte, el líder de Hezbollah, Naim Qasem, afirmó este domingo que tiene esperanzas en un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que incluya una tregua en Líbano. “Este acuerdo se concretará y ya hay indicios de que se va a cerrar; por lo tanto, nosotros también seremos parte (de) un acuerdo para el cese total de las hostilidades”, dijo Qasem. Afirmó, eso sí, que el desarme del grupo proiraní es inaceptable y equivale a su aniquilación, e instó al gobierno de Líbano a abandonar las negociaciones con Israel.