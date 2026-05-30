Cómo fueron las horas previas al hallazgo del cuerpo de Agostina Vega

En paralelo, el padre de Agostina fue visto retirándose del predio en un vehículo particular. Para ese momento, el hermetismo era total. En el centro de Córdoba, sobre calle Juan Campillo al 800, el vallado policial que inicialmente rodeaba únicamente la casa del único detenido por el caso, Claudio Barrelier, se extendió a toda la cuadra mientras comenzaba un cuarto allanamiento.