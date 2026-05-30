Seguridad

Cómo fueron las horas previas al hallazgo del cuerpo de Agostina Vega

La adolescente de 14 años fue encontrada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

AGOSTINA VEGA. La adolescente fue hallada sin vida después de siete días de búsqueda y dos jornadas de intensos rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra.
AGOSTINA VEGA. La adolescente fue hallada sin vida después de siete días de búsqueda y dos jornadas de intensos rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Agostina Vega, de 14 años, fue hallada muerta este sábado tras siete días de búsqueda en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba.
  • El hallazgo se dio tras un intenso rastrillaje policial. El caso tiene un detenido, Claudio Barrelier, cuya vivienda fue allanada mientras crecía el hermetismo en la zona.
  • La justicia busca esclarecer el hecho mediante peritajes forenses, mientras se esperan definiciones de la fiscalía y Seguridad sobre la situación procesal del único detenido.
Resumen generado con IA

Después de siete días de búsqueda y dos jornadas de intensos rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra, este sábado encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo en la ciudad de Córdoba.

El hallazgo se produjo en un extenso descampado ubicado al sur de la capital provincial, en una zona de pastizales de más de 200 hectáreas donde trabajaban las autoridades desde hacía más de 24 horas.

Aunque el operativo se había desarrollado con relativa discreción hasta la noche del viernes, durante la mañana del sábado comenzó a percibirse un clima distinto en el lugar. Con el correr de las horas aumentó la tensión y también el despliegue policial, según reconstruyó Infobae.

Cada vez llegaban más efectivos, investigadores y vehículos oficiales al predio donde se concentraban los rastrillajes. Pasadas las 15.30, el movimiento dentro y fuera del descampado se volvió inusual.

La primera señal de alarma fue la presencia en el lugar del fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la investigación. Poco después arribó también el padre de Agostina Vega, que durante esa jornada habló por primera vez con la prensa.

Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, la madre de la adolescente sufría una descompensación en su vivienda. Algo había cambiado en el operativo.

Con el paso de la tarde, el despliegue continuó creciendo. Desde las 16 comenzaron a sumarse más policías, drones y móviles oficiales. Sin embargo, el dato que más llamó la atención de los periodistas presentes fue el ingreso de una camioneta perteneciente al área de Ciencias Forenses del Ministerio Público Fiscal.

A las 16.30 estaba prevista una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Garzón. Sin embargo, pocos minutos antes fue suspendida de manera repentina.

Voceros del Ministerio de Seguridad se acercaron entonces hasta el sector donde aguardaban los medios y anunciaron que las declaraciones se realizarían más tarde en la Jefatura de Policía. Al mismo tiempo, pidieron “extrema cautela” respecto de la información que comenzaba a circular.

En paralelo, el padre de Agostina fue visto retirándose del predio en un vehículo particular. Para ese momento, el hermetismo era total. En el centro de Córdoba, sobre calle Juan Campillo al 800, el vallado policial que inicialmente rodeaba únicamente la casa del único detenido por el caso, Claudio Barrelier, se extendió a toda la cuadra mientras comenzaba un cuarto allanamiento.

La confirmación llegó minutos más tarde, aunque todavía no de manera oficial: en el descampado donde buscaban a Agostina Vega habían encontrado restos humanos.

Los detalles del hallazgo iban a ser informados oficialmente a las 18.30 durante una conferencia encabezada por el ministro Quinteros y el fiscal Garzón.

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