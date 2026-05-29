Sin acuerdo: UTA rechazó el pago en cuotas y la negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el martes

Conflicto de fondo

El conflicto no se limita a la discusión salarial. Forma parte de una crisis estructural que atraviesa al sistema de transporte, con empresarios que advierten sobre el impacto del aumento de costos -como el combustible- y presionan por una suba del boleto. Desde el otro lado, los choferes temen quedar atrapados en una doble presión: por un lado, necesitan el aumento para asegurar sus sueldos, pero por el otro, temen que un incremento tarifario reduzca la cantidad de pasajeros, empuje a los usuarios a elegir alternativas de transporte y afecte aún más su fuente de trabajo.