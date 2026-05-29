“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que fabrica productos cosméticos y enseña inglés

“Ya en el momento en el que estaba por pasar en la institución a la planta, viene todo este desbarajuste y termino optando por una beca posdoctoral”, cuenta. La situación laboral de los becarios aparece una y otra vez durante la entrevista. Valentina insiste en algo que para ella marca la diferencia entre estabilidad y precariedad: ni siquiera se considera un sueldo.