La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Vacantes en la Justicia: con resistencia sobre Taboada, la Legislatura aprobó 14 pliegos judiciales

La Legislatura aprobó 14 pliegos destinados a cubrir vacantes en el Poder Judicial. La designación de Lucas Taboada como juez del Colegio de Jueces Penales de Monteros fue ratificada, pero su nombramiento fue objetado por numerosos legisladores.

También se aprobaron los pliegos de Melisa Velia Hanssen Giffoniello (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones); María del Carmen Negro (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones Sala II); Florencia Presti (Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones Sala II); Juan Pablo Flores (Vocal de Cámara de Apelaciones del Trabajo Sala III); Guillermo Puig (Juez de Ejecución del Colegio de Jueces Penales); Ileana Melchiori (Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la III Nominación); Patricio Prado (Juez del Colegio de Jueces Penales); Leandro David Abdala (Juez del Colegio de Jueces Penales); Gabriela Marta Soledad Argañaraz (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación); Hassan Kamel Dip (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la I Nominación - Subrogante); Criss Rosa Luz Correa (Jueza del Colegio de Jueces Penales Subrogante); María Hernández (Juez del Colegio de Jueces Penales); y de María Ganín Brodersen (Juez de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones).