¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

La semana entrante, el SMN pronostica nuevamente jornadas inestables, con temperaturas que rondarán los 17 °C y 20 °C de máximas, y con probables lluvias aisladas, que se extenderían hasta el viernes, que sería el más cálido, con 21 °C. La temporada de lluvias continuaría en la segunda semana de junio, en la que las mínimas caerán hasta los 9 °C y las máximas serían de apenas 17 °C.