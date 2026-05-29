¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y lloviznas para este fin de semana en Tucumán debido al ingreso de un frente frío que bajará las temperaturas.
- Tras una semana de clima templado, se espera un viernes húmedo, un sábado con lloviznas intermitentes de hasta 18°C y un domingo nublado sin precipitaciones.
- La inestabilidad continuará la próxima semana con lluvias aisladas, anticipando un inicio de junio más frío con máximas que apenas alcanzarán los 17 °C.
Luego de una semana marcada por las temperaturas templadas, el pronóstico del tiempo anticipa probables lluvias y chubascos para este fin de semana, que terminará con un domingo algo cálido para el otoño tucumano.
El viernes comenzó fresco pero agradable, con mucha nubosidad y con una temperatura mínima de 14 °C. La máxima rondaría los 20 °C y durante la siesta el cielo podría despejarse. Durante la noche ingresaría un frente que promete reconfigurar las condiciones del tiempo.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el sábado una mínima de 12 °C y lloviznas durante la mañana, que podrían interrumpirse hacia el mediodía. Por la tarde, la máxima alcanzaría los 18 °C y los nuevos chubascos se extenderían hasta la noche.
El domingo las condiciones del tiempo volverían a cambiar, aunque parcialmente. El pronóstico anticipa una jornada marcada por la alta nubosidad y mucha humedad, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C, aunque ya sin precipitaciones.
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la próxima semana?
La semana entrante, el SMN pronostica nuevamente jornadas inestables, con temperaturas que rondarán los 17 °C y 20 °C de máximas, y con probables lluvias aisladas, que se extenderían hasta el viernes, que sería el más cálido, con 21 °C. La temporada de lluvias continuaría en la segunda semana de junio, en la que las mínimas caerán hasta los 9 °C y las máximas serían de apenas 17 °C.