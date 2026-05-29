SociedadClima y ecología

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Se espera un viernes con cielo mayormente cubierto y mucha humedad. El sábado ingresaría un frente que provocaría chubascos y lloviznas. El domingo volvería a subir la temperatura.

A PREPARARSE. El pronóstico del SMN anticipa para el sábado lluvias leves durante la mañana y la tarde.
A PREPARARSE. El pronóstico del SMN anticipa para el sábado lluvias leves durante la mañana y la tarde. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias y lloviznas para este fin de semana en Tucumán debido al ingreso de un frente frío que bajará las temperaturas.
  • Tras una semana de clima templado, se espera un viernes húmedo, un sábado con lloviznas intermitentes de hasta 18°C y un domingo nublado sin precipitaciones.
  • La inestabilidad continuará la próxima semana con lluvias aisladas, anticipando un inicio de junio más frío con máximas que apenas alcanzarán los 17 °C.
Resumen generado con IA

Luego de una semana marcada por las temperaturas templadas, el pronóstico del tiempo anticipa probables lluvias y chubascos para este fin de semana, que terminará con un domingo algo cálido para el otoño tucumano.

El viernes comenzó fresco pero agradable, con mucha nubosidad y con una temperatura mínima de 14 °C. La máxima rondaría los 20 °C y durante la siesta el cielo podría despejarse. Durante la noche ingresaría un frente que promete reconfigurar las condiciones del tiempo. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el sábado una mínima de 12 °C y lloviznas durante la mañana, que podrían interrumpirse hacia el mediodía. Por la tarde, la máxima alcanzaría los 18 °C y los nuevos chubascos se extenderían hasta la noche.  

El domingo las condiciones del tiempo volverían a cambiar, aunque parcialmente. El pronóstico anticipa una jornada marcada por la alta nubosidad y mucha humedad, con una temperatura mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C, aunque ya sin precipitaciones. 

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la próxima semana?

La semana entrante, el SMN pronostica nuevamente jornadas inestables, con temperaturas que rondarán los 17 °C y 20 °C de máximas, y con probables lluvias aisladas, que se extenderían hasta el viernes, que sería el más cálido, con 21 °C. La temporada de lluvias continuaría en la segunda semana de junio, en la que las mínimas caerán hasta los 9 °C y las máximas serían de apenas 17 °C. 

Temas Servicio Meteorológico NacionalOla de frío
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El tiempo en Tucumán: se espera cielo nublado y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: se espera cielo nublado y la temperatura seguirá bajando

El tiempo en Tucumán: la nubosidad será variable y la temperatura seguirá subiendo

El tiempo en Tucumán: la nubosidad será variable y la temperatura seguirá subiendo

Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Vuelven los días cálidos: anuncian una semana primaveral en Tucumán

Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de mayo en Tucumán

Cómo estará el tiempo este miércoles 27 de mayo en Tucumán

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 24 de mayo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este domingo 24 de mayo

Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
2

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés
3

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria
5

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
4

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
5

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Más Noticias
Alerta en EE.UU: advierten riesgos para la salud tras la explosión del cohete de Blue Origin

Alerta en EE.UU: advierten riesgos para la salud tras la explosión del cohete de Blue Origin

Tu hija está bien, dormida: el inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega

"Tu hija está bien, dormida": el inquietante mensaje que recibió la mamá de Agostina Vega

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

Alerta amarilla por tormentas: cuatro provincias esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas fuertes

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

La UNT abrió el tercer comedor para la comunidad universitaria: precios y opciones gastronómicas

Comentarios