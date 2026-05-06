No descartan la participación de otras personas en el crimen de Érika Antonella Álvarez

Los familiares de la víctima confirmaron en más de una oportunidad que Érika les contó que Sosa estaba involucrado en la venta de éxtasis en fiestas electrónicas y que, en las veces que estuvo en su casa, observó bolsas con pastillas. Gordillo, que era su pareja cuando ocurrió el crimen, dijo que sabía que había estado involucrado en esa actividad. Navarro Flores relató que él le compraba cocaína al “Militar” y que, antes de que huyera de la provincia, le entregó una piedra de esa sustancia y una caja donde ocultaba drogas sintéticas.