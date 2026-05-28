Crimen de Érika Álvarez: extienden la prisión preventiva de dos acusados de encubrimiento

En el caso de Nicolás Navarro Flores, la Fiscalía destacó que declaró en dos oportunidades y que incluso reconoció haber ayudado a Sosa luego del asesinato. De acuerdo con su relato, el 7 de enero recibió llamados telefónicos del acusado principal y acudió a su vivienda, donde lo observó con una pala y tierra en las uñas.