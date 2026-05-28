UTA rechazó la propuesta de Aetat y escalan las tensiones en la crisis del transporte

Resumen para apurados
- El gremio UTA rechazó en Tucumán la propuesta de la cámara empresarial Aetat para cobrar los sueldos de mayo en tres cuotas, exigiendo el pago total en tiempo y forma.
- Ante la crisis del sector, los empresarios propusieron fraccionar salarios y aguinaldos, argumentando que el servicio es inviable sin subir el boleto de $1.250 a $2.400.
- El conflicto abre el riesgo de un paro de colectivos en la provincia, medida que se definirá este viernes tras una reunión clave y una posterior asamblea de delegados.
El secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán, César González, confirmó a LA GACETA que se resolvió el rechazo total a la propuesta planteada por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para pagar el sueldo de mayo en tres partes (el 5, el 12 y el 19 de junio) y el medio aguinaldo en junio, julio y agosto. “Les dijimos que eso es imposible”, señaló tajante el referente gremial.
Este nuevo punto de conflicto entre empresarios y choferes suma tensiones al sector. Es que la crisis del transporte tuvo este miércoles otra escalada, con la decisión de Aetat de distribuir cartas documento al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), al Concejo Deliberante de la Capital y al secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, con pedidos y cuestionamientos relacionados con el valor del boleto.
Una de esas misivas, precisamente, estuvo dirigida a UTA. Y fue contestada en las primeras horas de este jueves. “La propuesta que nos hicieron era de pagar el sueldo en tres cuotas. Y el aguinaldo, el 30 de junio una parte, y en julio y en agosto el resto. Lo rechazamos en su totalidad”, enfatizó González.
Ante esta situación, se concertó una reunión entre Aetat y el gremio para este viernes al mediodía. A la tarde, además, están citados los delegados de las 14 líneas para definir, en asamblea, los pasos a seguir.
Como suele suceder en los conflictos salariales, la posibilidad de un paro comienza a sobrevolar. Pero González, ante una consulta de este diario, aclaró que todo está sujeto a lo que surja de la reunión con los empresarios y de lo que resuelva la asamblea. “Somos respetuosos de la idea de los compañeros delegados, del cuerpo orgánico del gremio. De acuerdo a lo que expresen, vamos a analizar cuáles son las medidas a tomar sobre este tema”, manifestó.
Un dato a tener en cuenta es que las firmas que integran Aetat tienen hasta el jueves 4 para concretar el pago de los sueldos (será el cuarto día hábil del mes). Pero, si las diferencias entre las partes se profundizan, los choferes podrían comenzar a definir un plan de lucha.
Mientras tanto, González describió la carta documento de Aetat era “una propuesta”. “Lo tomamos así. Por supuesto que la rechazamos. Y solicitamos a la vez que se abonen los sueldos como corresponde, en tiempo y forma”, dijo.
El líder gremial contó que el mes pasado ya se había aceptado un pago de forma desdoblada, pero insistió con la negativa a avanzar con el esquema de Aetat. “Pero le venimos poniendo la espalda hace bastante tiempo y no podemos seguir de esa manera”, añadió.
Es “inviable”
Aetat, a través de su vicepresidente Jorge Berretta, dejó de manifiesto que el sistema de transporte es “inviable” sin una actualización tarifaria. Lo hizo en las cartas documento dirigidas el miércoles, en las que defendió el estudio de costos elevado ante el Concejo Deliberante y acusó a funcionarios municipales de desconocer acuerdos técnicos alcanzados en reuniones previas.
Ese día, precisamente, se reunió la comisión de Transporte del cuerpo municipal, que tiene dentro de su órbita el planteo de las empresas. Según los informes aportados por Aetat, el pasaje urbano tiene un costo estimado en $2.400, aunque los empresarios advirtieron que entienden “la situación económica del país y de Tucumán” (la tarifa actual es de $1.250).
“Tratamos temas vinculados a problemáticas solicitadas por los vecinos. Además también trabajamos respecto a peticiones de la Comisión Especial de Digesto Municipal, que realiza el ordenamiento jurídico del municipio”, explicó el concejal José María Franco, que preside este grupo de trabajo. Y confirmó que, además, se abordó la cuestión de las tarifas, tanto de colectivos como de taxis.
“Se analiza la información que nos dejó el Departamento Ejecutivo Municipal a través de su secretario de Movilidad Urbana para tomar una decisión en el corto plazo. El Concejo discute diferentes alternativas para poder analizar cuál sería el incremento que se daría al valor del pasaje, en el caso de que haya una decisión de tomar esta determinación”, agregó Franco. Respecto a los taxis, dijo, “el análisis es un poco más simplificado, porque se vincula al índice inflacionario, el valor del combustible y los repuestos, entre otras particularidades del sector. “Estamos analizando (la información), y en el momento en el que se analice el incremento del pasaje de colectivos también se verá la bajada de bandera y la ficha cada 100 metros”, cerró el titular de la comisión.