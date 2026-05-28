UTA rechazó la propuesta de Aetat y escalan las tensiones en la crisis del transporte

“Se analiza la información que nos dejó el Departamento Ejecutivo Municipal a través de su secretario de Movilidad Urbana para tomar una decisión en el corto plazo. El Concejo discute diferentes alternativas para poder analizar cuál sería el incremento que se daría al valor del pasaje, en el caso de que haya una decisión de tomar esta determinación”, agregó Franco. Respecto a los taxis, dijo, “el análisis es un poco más simplificado, porque se vincula al índice inflacionario, el valor del combustible y los repuestos, entre otras particularidades del sector. “Estamos analizando (la información), y en el momento en el que se analice el incremento del pasaje de colectivos también se verá la bajada de bandera y la ficha cada 100 metros”, cerró el titular de la comisión.