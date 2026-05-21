Carlos Arnedo, sobre la suba del boleto: “Es impagable el aumento que piden”

Sin datos

El concejal Gustavo Cobos (UCR) detalló que el análisis elaborado por la Municipalidad “arroja que no se cuenta con elementos para poder tomar una definición. Arnedo nos manifiesta que, cuando solicitaron información a los empresarios, solo una empresa los otorgó y son 14 líneas de colectivos”. Y aseveró: “no hay datos que nos permita a nosotros corroborar qué es lo que nos está diciendo Aetat para aumentar el boleto”.