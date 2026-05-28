"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": el descargo de la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Por último, la joven apeló a la conciencia social y a la celeridad judicial ante un panorama que pone en riesgo su integridad física y la de sus allegados. “También hago un llamado a la sociedad, a los vecinos y a quienes conocen a este sujeto y todavía minimizan, justifican o silencian lo que hace: la indiferencia también es cómplice. No voy a naturalizar más la violencia ni las amenazas de muerte. La justicia ya está actuando, y solo queremos que la ley actúe con la seriedad y la urgencia que corresponde antes de que tengamos que lamentar algo peor. Queremos vivir en paz y sentirnos seguras”, concluyó.