Procesaron al ex puma Patricio Albacete por violencia de género contra Pamela Pombo

Resumen para apurados
- El Juzgado Correccional N°11 porteño procesó al exrugbier Patricio Albacete por violencia de género contra su exesposa, Pamela Pombo, tras registrarse agresiones en su hogar.
- La pareja convivía en Recoleta pese a estar separada. Según la investigación, Albacete le impidió salir del inmueble bajo llave y ejerció violencia física de forma reiterada.
- Aunque seguirá libre, Albacete afronta un embargo de $30 millones y restricción de acercamiento. La fiscalía continuará la investigación para definir la elevación a juicio.
Patricio Albacete, ex integrante de Los Pumas, fue procesado por delitos vinculados a violencia de género contra su ex esposa, Pamela Pombo, aunque continuará en libertad. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, que además dispuso un embargo preventivo sobre sus bienes por $30 millones.
La resolución judicial se conoció luego de una investigación que detectó hechos compatibles con privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravadas, en el marco de un contexto de violencia doméstica.
Según consta en la causa, los episodios investigados ocurrieron en el departamento que ambos compartían sobre la calle Libertad al 1500, en el barrio porteño de Recoleta. Aunque la pareja estaba separada formalmente desde hacía siete meses, continuaban viviendo en el mismo inmueble, situación que derivó en reiterados conflictos y episodios de agresión.
El expediente detalla dos hechos considerados centrales por la Justicia. En uno de ellos, Albacete habría impedido que Pombo abandonara el departamento al cerrar con llave la puerta durante aproximadamente veinte minutos. Durante ese episodio, según figura en la resolución, le habría dicho: “De acá no te vas”.
En otro hecho de características similares, el ex rugbier también habría interceptado a su ex pareja cuando intentaba retirarse de la vivienda, limitando nuevamente su libertad ambulatoria. Para el tribunal, esas conductas configuran prima facie el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, dado que existía una relación matrimonial vigente entre ambos.
El fallo, al que accedió Infobae, cita jurisprudencia local y tratados internacionales, especialmente la Convención de Belém do Pará, que establece que toda acción u omisión que cause sufrimiento físico, psicológico o limitación de la autonomía de una mujer por razones de género constituye violencia de género.
Además, la Justicia remarcó que para configurar el delito no es necesario que la víctima permanezca atada o encerrada bajo llave, sino que alcanza con que no pueda superar el obstáculo impuesto por el agresor o se vea obligada a actuar según su voluntad.
La resolución también hace referencia a distintos episodios de violencia física, considerados lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Según el juzgado, esas agresiones no fueron hechos aislados, sino parte de una dinámica reiterada de control, intimidación y violencia dentro del ámbito doméstico.
En ese sentido, el tribunal concluyó que estaban reunidos los elementos objetivos y subjetivos necesarios para sostener la imputación penal y que no existían circunstancias que justificaran la conducta del ex jugador o lo eximieran de responsabilidad.
Las medidas dispuestas por la Justicia
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juzgado resolvió que Albacete continúe en libertad, aunque bajo estrictas medidas cautelares.
Entre ellas, se dispuso su exclusión del domicilio que compartía con Pombo por un plazo de 90 días y se ordenó el reintegro de la mujer a la vivienda. Además, se determinó la entrega de un botón antipánico para reforzar su protección.
Con el objetivo de garantizar eventuales costas judiciales e indemnizaciones, la Justicia también ordenó un embargo preventivo sobre los bienes del ex rugbier por la suma de $30 millones.
La causa fue remitida nuevamente a la fiscalía para que continúe con la investigación y evalúe nuevas medidas de protección o eventuales cambios en la calificación jurídica de los hechos investigados.