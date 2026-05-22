Procesaron al ex puma Patricio Albacete por violencia de género contra Pamela Pombo

Patricio Albacete, ex integrante de Los Pumas, fue procesado por delitos vinculados a violencia de género contra su ex esposa, Pamela Pombo, aunque continuará en libertad. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N°11 de la Ciudad de Buenos Aires, que además dispuso un embargo preventivo sobre sus bienes por $30 millones.