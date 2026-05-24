Apartaron a un estudiante en Filosofía y Letras por acusaciones de violencia de género

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT atraviesa una crisis interna tras la presentación de dos denuncias de violencia de género que señalaron a un estudiante y a un trabajador no docente. Las autoridades informaron que se activó el Protocolo de Actuación ante situaciones de Violencia de Género y Discriminación, cuyo trámite se mantiene bajo reserva para proteger a las personas afectadas.