LG PlayLa mañana empieza aquí

Concepción: un hombre con restricción perimetral se arrojó sobre el capó de un auto para atacar a su ex pareja

La víctima realizó una segunda denuncia tras el ataque. El agresor fue detenido en las primeras horas del lunes y quedó a disposición de la Justicia.

Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Un hombre de 35 años fue detenido el lunes en Concepción tras violar una perimetral y atacar el auto de su ex pareja el domingo, debido a previas denuncias por acoso.
  • El agresor, imputado hace tres semanas, interceptó el auto y se subió al capó. Tras el ataque, viralizado en video, la víctima realizó una nueva denuncia que derivó en el arresto.
  • La Justicia definirá la detención del acusado en una audiencia. De ser liberado, se aplicarán custodias o rondas policiales para proteger a la víctima y evitar un femicidio.
Resumen generado con IA

Un violento episodio conmocionó a la localidad de Concepción luego de que se viralizara un video en el que un hombre de 35 años interceptó el vehículo en el que viajaba su ex pareja junto a sus amigas y protagonizó una escena de extrema violencia. Según la denuncia, el agresor ya tenía una restricción perimetral impuesta por la Justicia debido a denuncias previas de acoso y amenazas.

El hecho ocurrió el domingo por la madrugada y quedó registrado en las imágenes, donde se observa al hombre fuera de sí mientras las víctimas piden ayuda desesperadas: "¡Acelérale, acelérale! Llamá a la policía", se escucha en el audio del video.

Marcos Barros, jefe de la Unidad Regional Sur (URS), confirmó que el hombre había sido denunciado hace aproximadamente tres semanas. "Tomó intervención personal de la comisaría de Concepción, realizaron medidas de allanamientos. En esa oportunidad se le secuestró un taxi, el teléfono celular, y a partir de ahí la Justicia dispuso la medida de restricción", detalló.

A pesar de la orden judicial, no la cumplió durante el fin de semana. La víctima volvió a presentarse en la comisaría y realizó una segunda denuncia. El lunes en horas tempranas, personal policial detuvo al agresor, quien fue puesto a disposición de la Justicia y permanece alojado en la comisaría de Concepción.

Consultado en LG Play sobre cómo se puede garantizar el cumplimiento de las restricciones perimetrales, Barros explicó que "ante el menor síntoma o indicio de prohibición, tienen que hacer conocer a la comisaría para que se puedan tomar medidas". Además, señaló que actualmente la fuerza de seguridad cuenta con protocolos específicos de violencia de género para actuar en estos casos: "Tenemos instrucciones de actuar con celeridad para evitar agravamientos en los distintos hechos y llegar a lo más grave, que sería un femicidio".

El comisario también señaló que URS recibe denuncias por violencia de género de manera frecuente. "Es un tema que se está trabajando semanalmente, con por lo menos algún aprehendido por esta cuestión", indicó.

La situación del detenido por acoso en Concepción

En las próximas horas se llevará a cabo una audiencia judicial donde se determinará si el agresor continuará privado de su libertad o no. En caso de que recupere la libertad, Barros adelantó que se podrían aplicar medidas alternativas, como consignas policiales o recorridas domiciliarias para evitar que se acerque a la víctima.

Por último aseguró que, si bien en el video se lo ve "muy alterado", en la dependencia policial el detenido se encuentra "tranquilo, con todas las disposiciones que se le dan".

Temas ConcepciónViolencia de género
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas: el descargo de la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

"Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas": el descargo de la joven amenazada por su ex pareja en Concepción

Lo más popular
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes
2

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá
3

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura
4

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
5

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Ranking notas premium
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad
1

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó la libertad

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
2

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa
4

El sueño que se rompe: por qué la clase media ya no puede comprar una casa

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”
5

Andrés Malamud, sobre el futuro de Milei: “Si hay prosperidad, la gente perdona los pecados menores”

Más Noticias
Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Sobrecarga laboral e ingresos que no alcanzan: cuando los terapeutas sufren las mismas dificultades económicas que sus pacientes

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué piensan los arquitectos sobre el nuevo Código de Planeamiento Urbano de la capital

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

El sexo también paga la crisis: cómo el pluriempleo afecta el deseo y las parejas

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Copa Sudamericana: River goleó a Blooming y consiguió un poco de aire

Recuerdos fotográficos: “El Divisadero”, el paraíso de Juan Heller en El Corte

Recuerdos fotográficos: “El Divisadero”, el paraíso de Juan Heller en El Corte

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

Juzgan a una mujer tras un parto ocurrido en un hospital de Famaillá

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

A menos de un año de haber sido recuperadas, usurparon tierras en la Reserva La Angostura

Comentarios