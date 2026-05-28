Concepción: un hombre con restricción perimetral se arrojó sobre el capó de un auto para atacar a su ex pareja

Consultado en LG Play sobre cómo se puede garantizar el cumplimiento de las restricciones perimetrales, Barros explicó que "ante el menor síntoma o indicio de prohibición, tienen que hacer conocer a la comisaría para que se puedan tomar medidas". Además, señaló que actualmente la fuerza de seguridad cuenta con protocolos específicos de violencia de género para actuar en estos casos: "Tenemos instrucciones de actuar con celeridad para evitar agravamientos en los distintos hechos y llegar a lo más grave, que sería un femicidio".