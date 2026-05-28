Concepción: un hombre con restricción perimetral se arrojó sobre el capó de un auto para atacar a su ex pareja
Resumen para apurados
- Un hombre de 35 años fue detenido el lunes en Concepción tras violar una perimetral y atacar el auto de su ex pareja el domingo, debido a previas denuncias por acoso.
- El agresor, imputado hace tres semanas, interceptó el auto y se subió al capó. Tras el ataque, viralizado en video, la víctima realizó una nueva denuncia que derivó en el arresto.
- La Justicia definirá la detención del acusado en una audiencia. De ser liberado, se aplicarán custodias o rondas policiales para proteger a la víctima y evitar un femicidio.
Un violento episodio conmocionó a la localidad de Concepción luego de que se viralizara un video en el que un hombre de 35 años interceptó el vehículo en el que viajaba su ex pareja junto a sus amigas y protagonizó una escena de extrema violencia. Según la denuncia, el agresor ya tenía una restricción perimetral impuesta por la Justicia debido a denuncias previas de acoso y amenazas.
El hecho ocurrió el domingo por la madrugada y quedó registrado en las imágenes, donde se observa al hombre fuera de sí mientras las víctimas piden ayuda desesperadas: "¡Acelérale, acelérale! Llamá a la policía", se escucha en el audio del video.
Marcos Barros, jefe de la Unidad Regional Sur (URS), confirmó que el hombre había sido denunciado hace aproximadamente tres semanas. "Tomó intervención personal de la comisaría de Concepción, realizaron medidas de allanamientos. En esa oportunidad se le secuestró un taxi, el teléfono celular, y a partir de ahí la Justicia dispuso la medida de restricción", detalló.
A pesar de la orden judicial, no la cumplió durante el fin de semana. La víctima volvió a presentarse en la comisaría y realizó una segunda denuncia. El lunes en horas tempranas, personal policial detuvo al agresor, quien fue puesto a disposición de la Justicia y permanece alojado en la comisaría de Concepción.
Consultado en LG Play sobre cómo se puede garantizar el cumplimiento de las restricciones perimetrales, Barros explicó que "ante el menor síntoma o indicio de prohibición, tienen que hacer conocer a la comisaría para que se puedan tomar medidas". Además, señaló que actualmente la fuerza de seguridad cuenta con protocolos específicos de violencia de género para actuar en estos casos: "Tenemos instrucciones de actuar con celeridad para evitar agravamientos en los distintos hechos y llegar a lo más grave, que sería un femicidio".
El comisario también señaló que URS recibe denuncias por violencia de género de manera frecuente. "Es un tema que se está trabajando semanalmente, con por lo menos algún aprehendido por esta cuestión", indicó.
La situación del detenido por acoso en Concepción
En las próximas horas se llevará a cabo una audiencia judicial donde se determinará si el agresor continuará privado de su libertad o no. En caso de que recupere la libertad, Barros adelantó que se podrían aplicar medidas alternativas, como consignas policiales o recorridas domiciliarias para evitar que se acerque a la víctima.
Por último aseguró que, si bien en el video se lo ve "muy alterado", en la dependencia policial el detenido se encuentra "tranquilo, con todas las disposiciones que se le dan".