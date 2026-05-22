Condenaron al ex de María Fernanda Callejón por violencia de género: "Sometimiento y trato humillante"

En uno de esos mensajes, cuya transcripción fue incorporada a la causa, el acusado expresó: “Te voy a decir una cosa, si quedaba un poquito de resquemor que yo no quisiera vender la casa -por Giovanna, no por vos-, después de esto, olvidate, voy a vender la casa, a vender la camioneta, a que me devuelvas todo lo que a mí me corresponde (...), ¿tomalo como una amenaza? Tomalo como una amenaza, vos volvés a hablar de mí en los medios y yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos”.